Ha Keszthely és augusztus, akkor sakkverseny és ha sakkverseny, akkor Szalai István... Volt, hogy ilyen "felütéssel" indítottuk az évek során a nemzetközi viadal felvezetését. Az évek során mostanra már túl voltunk Pista bácsival legalább két telefonbeszélgetésen és levélváltáson, hiszen mindig időben szólt, mondván : tudjátok, ekkor kezdünk, szeretettel várunk bennetek. Azt még hozzátette gyorsan, fotóst hozzál magaddal a megnyitóra, mert itt lesz... és mindig az aktuális vendég nevét említette. Figyelt a részletekre, mert magáénak érezte a versenyt, a közösséget és mindazt, amit jelentett számára ez a sakkverseny.

Szalai István, a Keszthelyi Spartacus SK elnöke tavaly ilyenkor még szépen megnyitotta, majd egy hétre rá bezárta a versenyt, de akkor már küzdött a betegséggel. Három héttel pedig a tavalyi díjkiosztó után távozott közülünk. Ám a sakkverseny már csak miatta, az emléke miatt sem maradhat el. Így lett az idén a kiírás címsorában 42. Keszthelyi Open Szalai István Nemzetközi Sakkverseny-XIV. dr. Hévízi László Emlékverseny, amire minden készen áll.

Augusztus 21-én 14 órakor a keszthelyi Vendéglátóipari Szakközépiskola (VSZK) ismét sakkozókkal telik meg, hogy a kilenc fordulós svájci rendszerű viadal augusztus 28-án, azaz egy héttel később záruljon. A szervezés a Keszthelyi Spartacus SK vezetése vette át, így Hegyvári Brigitta is, aki Szalai István után a Keszthelyi Spartacus SK elnöki tisztét is betölti. Hegyvári Brigitta az elmúlt hét évben már a segédbíróként is segítette a viadal megszervezést és lebonyolítását.

Amivel kapcsolatban megtudtuk, hogy több, mint száz nevezés érkezett a anevezési határidőig, a végleges indulói létszám pedig majd később válik pontossá. A mezőnyben természetesen külföldiek is lesznek, a legtöbben németek.