A szervezők részéről Kovács Tibor elmondta, hogy egykori edzőjük születésnapja adta az apropót a találkozóra, melyre több mint 30-an érkeztek.

Meghívták az eseményre Dr. Holló József nyugalmazott altábornagyot, egyetemi tanárt, egykori elnököt, aki nem tudott részt venni a köszöntésen, ünnepi gondolatait Horváth László, Lenti polgármestere tolmácsolta az egybegyűlteknek, majd ő is köszöntötte az ünnepeltet.

Györe László 1975-ben került Lentibe, a Fém- és Kárpitosipari Vállalatnál helyezkedett el, 1977-től a honvédség nagy megelégedésére edzőként vezette a megyei első osztályban szereplő Honvéd Bottyán SE-t 1995-ig. A riválishoz került, hiszen korábban a Lenti TE edzője volt. Ez a közel 20 éves sportvezetői, edzői tevékenység a megye, a város életében is igazi sikertörténet. Ez idő alatt a Bottyán SE egy szezonban az NB III-ban is szerepelt.

Györe László a 80 éves születésnapi köszöntést nagy örömmel fogadta, mint mondta: nem is sejtette, hogy még így emlékeznek rá egykori játékosai. Az eseményen elmondta, hogy csodás éveket töltött el a futballban, jó barátságot ápol máig a korábbi futballistákkal.

- Szép évek voltak, mikor a Bottyánnál dolgoztunk, volt, hogy hetente 10 edzést is tartottam nekik, másfél év alatt a megyei első osztály egyik legjobb csapatává váltunk – emlékezett vissza. - Edzői tevékenységem alatt kikerült a csapatból egy válogatott játékos, 12-en feljutottak az NB I-be és közel 100-an az NB II-be. Ekkoriban Lentinek a városi csapata is jól szerepelt. A legszebb eredményt az akkori Magyar Népköztársaság Kupában értük el: kivertük a nálunk magasabb osztályban jeleskedő Szombathelyi Haladást is, és bekerültünk egyetlen zalai csapatként a legjobb 16 közé. De ugyancsak jó szívvel emlékszem arra is, mikor a megyeválogatott edzője voltam.

Györe László Zala vármegye futballjának ismert és elismert szereplője, negyven évet töltött eddig a sportág világában. Már nyugdíjas, de a Zala Megyei Labdarúgó Szövetség még számít a munkájára ellenőrként, amiért hálás is a szervezetnek, van tennivalója, hiszen, mint mondta, fizikailag és szellemileg sem érzi az eltelt évek súlyát.