A vármegyei bajnokság I. osztályában teljes fordulót rendeznek (a II. és a III. osztály küzdelmei a jövő héten indulnak) és a nyitókörből kiindulva, érdekes mérkőzések következnek.

A múlt heti nyitányon hat csapat örülhetett győzelemnek, hatan kikaptak és ketten ikszeltek - értelemszerűen egymással szemben. Talán a legérdekesebb mérkőzés a szombati Zalaszentgrót - Hévíz találkozó lesz, hiszen két győzelemmel kezdő csapat száll szembe egymással és mindkét együttesnél vérfrissítés történt a nyáron. A Zalaszentgrót az a Magnetic Andráshida TE vendégeként nyert, míg a Hévíz hazai pályán a jó erőkből álló Szepetneket győzte le.

A bajnoki címre is esélyes Csesztreg és a Teskánd egymás elleni meccse egy hete döntetlennel végződött, a csesztregiek most a szomszédvár Lenti TE fiatal együtteséhez látogatnak, amely győzelemmel rajtolt az újonc Murakeresztúr ellen. A teskándiak az ATE-t látják vendégül. A bajnoki címet őrző Semjénháza szintén a győztesek táborát erősítette az első fordulóban a Gyenesdiás legyőzésével, ezúttal Kovács Györgyék Kiskanizsára látogatnak, és a Sáska is sikerrel nyitott Zalakomárban.

Nemcsak bajnoki találkozókat rendeznek, hanem a Zala Vármegyei Kupa 2. fordulójának találkozóit is szombaton rendezik. Egyelőre még a II. és a III. osztályú csapatok részvételével, az I. osztályúak a következő körben csatlakoznak a mezőnyhöz.

(A megyei egyes és a kupameccsek részletes programja a Hétvégi Sportműsorban ITT).