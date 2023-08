Mondjuk, nem érte meglepetés a kék-fehérek vezetését, de a szakmai stábot sem, hogy egyelőre hiányos a keret. Ennek van örömteli oka is, mert mindenképpen annak nevezhető, hogy a ZTE KK két fiatal kosarasa a múlt héten meghívást kapott a felnőtt válogatottba, amely az olimpiai selejtezőjére készül. A nyáron szerződtetett Csátaljkay Péter és a saját nevelésű Csuti Kornél továbbra is Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány csapatával edz, de persze a lengyelországi ötkarikás kvalifikációs tornára jelen állás szerint nem utaznak el. Ők a jövő héten csatlakoznak a ZTE KK felkészülésébe.

Kedden délután így is gőzerővel zajlott a munka. A külföldi játékosok közül az amerikai Delano Spencer már itt van és persze a magyar mag (Tóth Ádám, Keller Iván, Németh Ákos, Simó Bence, Makkos Dávid), kiegészülve több nagyon fiatal kosarassal dolgozik. Lubomir Ruzicka vezetőedző velük már a múlt héten is edzett, aki érdeklődésünkre erről is ejtett pár szót.

– Az én döntésem volt, hogy korábban érkezzek Egerszegre, mint a hivatalos felkészülés kezdete - említette a cseh szakember. – Mindenképpen szerettem volna ismerkedni a klubbal, az itt dolgozókkal, az edzések helyszíneivel, és néhány fiatallal gyakoroltunk. Nagyon jól dolgoztak, közülük most is itt vannak páron, van, aki tizenhét éves. A héten még fizikai tesztek vannak, aztán elkezdjük az alapokat lerakni a tervezett játékunkhoz. A védekezés, a támadás, a kommunikáció alapjairól van szó. A jövő héttől már kilencven százalékban itt lesznek a keret tagjai, a hónap végén pedig meccsek és torna is vár ránk.

A légiósokat tekintve Delano Spencer után szerdán érkezik meg a csapatot tavaly is erősítő szerb Danilo Ostojic, majd a jövő hétre várják az amerikai Quinton Greent és augusztus 15-ig kell „befutnia” a szintén amerikai Tony Hicksnek és a litván Tomás Lekunasnak.

A Lubomir Ruzicka által említett felkészülési mérkőzések programja pedig kialakult, ami a klub honlapján is szerepel. Eszerint augusztus 25-26-án nemzetközi tornán vesz részt a csapat Brnóban a szlovák bajnok Levice, a lengyel Gliwice és a házigazda Basket Brno társaságában. Szeptember másodikán a Körmend lesz a vendég Egerszegen, a látogatást szeptember 6-án viszonozza Körmenden a ZTE KK. Szeptember 15-16-án következik a hazai rendezésű Nemzetközi Göcsej Kupa (ZTE KK, Brno, Sopron, Körmend), majd 22-én egy Sopron-ZTE KK felkészülési találkozó zárja ezt a sorozatot, hogy egy hétre rá már bajnoki mérkőzés következzék.