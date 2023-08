Harminc percig nem találta magát a hazai csapat, ezalatt egy kontrából az ATE betalált egy védelmi hibát követően. Ezután megrázta magát a Teskánd és hat gólt szerezve végül magabiztos győzelmet aratott. Az eredmény a vendégekre nézve hízelgő.

Gólszerzők: Gájer (2), Németh N., Boronyák, Buzási, Szabó P. (öngól), ill. Luter.

Jók: Buzási, Szökrönyös, Gájer, Bakos, ill. Luter, Keszei, Szabó P.

Zalaszentgrót–Hévíz 1–0 (0–0)

Zalaszentgrót, 250 néző. Jv.: Varga P.

Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Kovács P., Fábián (Péhl K.), Doszpoth, Ferenczi (Horváth S.), Molnár Zs. (Kovács-Braun), Iberhart, Kaprinai (Kiss L.), Péhl B. (Kovács D.), Horváth D. Edző: Bencze Péter.

Hévíz: Dénes – Filó, Buza (Nagy D.), Tóth I., Nyári (Rózsás), Szindekovics, Bontó, Kustán, Fábián, Meidl, Karakai (Sabján). Edző: Damina László.

Az első félidőben inkább taktikai és mezőnyjáték folyt, a kapuk nem nagyon forogtak veszélyben. Egy megpattanó labda a hazaiak kapufáján csattant, míg a vendéglátók részéről Ferenczi nem hibázott nagy helyzetben. A második játékrészben ritmust váltottak a szentgrótiak, előbb Kovács-Braun, majd Ferenczi helyzete maradt ki. Aztán a hazaiak rohamai góllá értek: Doszpoth szép egyéni szólója után a kapu közepébe helyezte a labdát. Nem sokkal később Péhl Kristóf bombája csattant a kapufán. Ezután próbált a Hévíz változtatni, de nagy helyzetig nem jutottak. Sportszerű mérkőzésen a hazaiak értékes győzelmet arattak, szinte hiba nélküli játékvezetés mellett.

Gólszerző: Doszpoth.

Jók: Horváth D., Kovács P., Doszpoth, Jóna, ill. Bontó, Meidl, Búza.

Szepetnek–Flexibil-Top Zalakomár 7–0 (5–0)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Cserfő Gy.

Szepetnek: Szekeres P. (Bocskai) – Szabó Be. (Koller), Rákhely, Fadgyas (Üst), Bános, Déri (Pál Mi.), Kolman (Csavari), Pápai M., Nagy T., Orsós R., Millei B. (Bilák). Megbízott edző: Nagy Tamás.

Zalakomár: Horváth Zs. - Mutter M., Fenyvesi, Madarász F., Losonczi, Horváth T., Horváth L., Tinó (Horváth Má.), Takács D., Horváth J., Madarász Zs. (Vass A.). Játékos-edző: Horváth Zsolt.

Az "igazoltan hiányzó" Németh István szepetneki edző helyett Nagy Tamás, a hazaiak irányítója "halmozta" ezúttal is a feladatokat, hiszen a megbízott edző hatáskörének ellátása közben idővel a gólfelelősi szegmensből is szerette volna kivenni részét. Bános Levente korai találatánál, pontosabban még azt követően sem utalt arra nagyon semmi, hogy idővel a vendégek hitehagyottá is válnak. A második játékrésznek azonban lényegében megágyazott, hogy Nagy mellett Millei Bálint is duplázott. S akkor már mind több komári játékos focizott lehajtott fejjel, a vendéglátó Szepetnek SE – Orsós Roland találatával lezárva – pedig könnyed győzelmet könyvelhetett el szezonja első hazai bajnoki találkozóján.

Gólszerzők: Nagy T. (3), Millei B. (2), Bános, Orsós R.

Jók: Nagy T. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. senki.

Kiállítva: Mutter M. (90., Zalakomár).

U19: Szepetnek–Zalakomár 0–10.

Kiskanizsa–Semjénháza 1–3 (0–0)

Kiskanizsa, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Kiskanizsa: Parragi – Völgyi (Rákhely), Petánovics, Dolmányos, László (Kovács D.), Kiss J., Belső, Mismás (Fülöp), Ötvös, Füzesi, Dömötör (Turi). Edző: Rácz Szabolcs.

Semjénháza: Earles Matthew – Kovács Gy. (Horváth Á.), Horváth P. (Szilágyi), Pál (Ribarics), Schuller, Szőke, Horváth G. (Novák), Kapuvári, Bagó Bá., Kozári, Bagó Be. (Dobri). Játékos-edző: Kovács György.

Már a mérkőzés elején a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést, a hazaiak átadták a területet és gyors kontrákra szerettek volna építeni. Ebben az időszakban jobbára a Semjénháza akarata érvényesült, voltak helyzeteik is, de ezek kimaradtak. Fordulás után gyorsan jött a vendégtalálat, majd tíz percen belül már három gólra nőtt a semjénházai előny. A hazaiak is tettek kísérleteket, ezek azonban zömében meddőnek bizonyultak, egy kivétellel, amikor egy sikeres átadás után egy remekbe szabott góllal sikerült a szépítés. Végeredményben a több helyzetet kialakító, fölényben játszó vendégek sikere megérdemelt.

Gólszerzők: Turi, ill. Kovács Gy. (2), Horváth P.

Jók: Völgyi, Petánovics, Turi, ill. Horváth P., Pál, Bagó Bá., Bagó Be.

U19: Kiskanizsa–Semjénháza 0–7.

Tarr Andráshida SC–Deák-Gizmó Murakeresztúr 1–1 (1–0)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Lakics P.

Andráshida SC: Paksy – Kiss B. (Lukács), László (Bakos), Pataky (Sipos), Szabó B., Czotter, Németh R. (Csiszár), Penczák, Cseke (Fekete), Fülöp, Orbán. Játékos-edző: László Dávid.

Murakeresztúr: Molnár K. – Békefi, Rodek, Körösi (Vadász), Szilveszter, Büki, Márkovits, Gerencsér (Orbán), Bekő (Szalai), Gyuranecz, Szabó I. Edző: Visnovics László.

Az első félidő teljesen a hazaiaké volt, rengeteg helyzetük akadt, amiket ki is hagytak. A labdát is ők birtokolták többet, lezárhatták volna a meccset. A második játékrészben nagyon rosszul játszottak a vendéglátók, szétesett a játékuk. Az egész meccset nézve igazságos a döntetlen.

Gólszerzők: Orbán, ill. Körösi.

Jók: Fülöp, ill. az egész csapat.

Lenti TE–Csesztreg 0–2 (0–0)

Lenti, 300 néző. Jv.: Tóth A.

Lenti TE: Dervalics – Mentes, Sabján (Balogh B.), Sárkány, Horváth F. (Fentős), Kiss K., Kovács E. (Sasvári), Ritlop (Pálinkás), Csiszár, Péter, Nagy M. Edző: Szabó István.

Csesztreg: Gergő (Vörös) – Póczak, Szabó B., Lovrencsics (Nagy N.), Biharvári (Kovács Ba.), Horváth R., Kiss Ba. (Németh G.), Őri, Kiss Bá. (Fülöp), Tóth B., Németh D. (Szabó K.). Edző: Tamás Tamás.

Gyászszünettel kezdődött a találkozó a hazai csapat volt fiatal játékosa, Horváth Szabolcs, és a vendégcsapat kapitányának édesapja elhunyta végett.

Küzdelmes mérkőzésen az első félidőben a hazai csapat a kihagyott helyzetei alapján akár vezethetett is volna. A második játékrész elején egy vendégtámadásnál a hazai kapus nagyot védett, majd az oldalra kipattanó labdára Tóth Bence érkezett és bepasszolta azt a kapuba. Ezután a Lenti vezette a támadásokat, majd az egyik ilyen lehetőségnél a 16-oson belül Sasvárit szabálytalanul szerelték, de a bírói síp néma maradt. A következő vendégkontránál Nagy N. bal oldali beadását Biharvári a jobb alsó sarokba lőtte. A hazai csapat ezután is lelkesen küzdött, de a szerencse nem volt vele. Kettő alkalommal is Nagy Martin és Sasvári vezette a kapura a labdát, de mindkettő helyzet kimaradt. Alacsony színvonalú játékvezetés mellett kiegyenlített küzdelemben a rutinosabb csapat nyerte a mérkőzést.

Gólszerzők: Tóth B., Biharvári.

Jók: Dervalics, Csiszár, Nagy M., ill. Horváth R., Őri, Tóth B.

U19: Lenti TE–Csesztreg, későbbre halasztva.