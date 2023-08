Csütörtökön este 18.45 órától 1-0-s előnyből várhatja a horvát együttes a ZTE elleni Európa Konferencia-liga selejtező második körének visszavágóját, de az egerszegiek semmit nem adtak fel.

De, miért is kellene bármit feladni... A múlt csütörtökön rendezett első találkozón jóllehet veszélyesebben játszott az Osijek hazai pályán és az első félidőben két nagy lehetősége is volt, a második 45 percben a ZTE FC sok esetben jobb volt, de a végén - a 91. percben - egy kihagyást megbüntetett a házigazda. Ez az 1-0 most a „bankja” a horvátoknak, de persze jóval kedvezőbb lett volna a ZTE FC szempontjából, ha az eredmény maradt volna 0-0...

Mindez viszont már nem „játszik”, a kék-fehéreknek mindenképpen gólt kell lőniük, ha életben akarják tartani reményeiket. Ami nem jött össze Eszéken, és nem jött össze idehaza, vasárnap, a Kisvárda elleni bajnokin sem (0-2), de nem lehet tovább várni vele. Az eszékiek ebből a szempontból sokkal optimistábban lehetnek, hiszen az új szezonban eddig három tétmeccset játszottak, bajnokin legyőzték előbb 6-1-re a Slaven Belupót, majd az EKl-ben 1-0-ra a ZTE-t, a hét végén pedig idegenben 4-3-ra győztes a Rudes otthonában. Van tehát gól a csapatukban.

Szerdán a ZTE FC edzett előbb a ZTE Arénában, a hivatalos meccs előtti sajtótájékoztatóra viszont előszőr Stjepan Tomas érkezett, az Osijek vezetőedzője.

– Mindenképpen kemény mérkőzésre számítok, hiszen a ZTE erős csapat - kezdte evvel mondandóját a horvátok szakvezetője. – Az előny nálunk van, de ez semmit sem számít. Azt gondolom, hogy a házigazda, miután hátrányból indul, még támadóbb futballal lép fel, mint az első találkozón, hogy ledolgozza ezt. Ennek ellenszereként mi is szeretnénk támadó felfogásban játszani, hogy sikerüljön a ZTE otthonába is előnybe kerülni. Ellenfelünk egy nagyon jó fizikai állapotban lévő együttes, Sajbán személyében pedig egy erőteljes támadóval is rendelkezik.

A sajtótájékoztatón ott volt Sime Grzan, az Osijek játékosa is, aki két éve, egy fél szezon erejéig kölcsönben szerepelt a ZTE FC együttesében.

– Nem sok időt töltöttem Egerszegen, mindössze hat hónapot, de ismerem a játékosokat. Jól éreztem magam itt, tudom, hogy a ZTE-nek jó játékosai vannak, ám nekünk csak egy célunk lehet holnap, hogy továbbjussunk – szögezte le Grzan.

Érkezett aztán Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője, aki még erőteljesebb támadásokat szeretne látni a visszavágón.

– Abban szeretnénk előrelépni, hogy még több akciót vezessunk és hatékonyabbak legyünk a kapu előtt - mondta Boér Gábor. - Nem jó, hoyg két vereséggel kezdtük a szezont, de a csütörtöki most egy másik meccs lesz, ezektől független. A csapat nagyon motivált és szeretnénk kiszolgálni a közönséget. Sok erőssége van az Eszéknek, ezt tudjuk. Bízunk benne, hogy a közönség hangja is segíteni fog bennünket, mert ezt már tapasztaltuk, hogy mennyi erőt adhat.

Hasonlóan vélekedett a ZTE FC csapatkapitánya, Tajti Mátyás is.

– Nem hinném, hogy előnye birtokában az Osijek visszaállna – vélekedett. – Az első mérkőzéshez képest szeretnénk jobban játszani, leginkább úgy, mint tettük a második félidőben.. Nincs rossz hangulat, mindenki készül. Az eszékieknek sokat jelentett, hogy az első mérkőzésen telt ház előtt játszhattak. Nagyon bízom benne, hogy mi is megkapjuk majd a támogatást és számítunk erre, mert sokat jelenthet.