Néhány napja már jeleztük, hogy a felnőtt válogatott összetartására meghívott utánpótláskorú játékosok közül a ZTE KK két fiatalja számára nem ért véget a múlt héten a közös munka, ugyanis Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány jelezte az egerszegi klub elöljáróinak, hogy továbbra is számít Csátaljay Péterre és Csuti Kornélra a felkészülésben. Így ők ketten hétfőtől visszatértek Kecskemétre, sőt, most már az is biztos, hogy mindketten bekerültek a Lengyelországba utazó keretbe.

Ami mindkettejük számára nagy lehetőség és megtiszteltetés, s az volt már az is, hogy a felnőtt válogatott keretébe meghívást kaptak, és a múlt heti felkészülési mérkőzéseken is szerepelhettek. Sztojan Ivkovics az M4 Sport csatornának úgy nyilatkozott, annak örül, hogy sok fiatal van a keretben, amiatt ugyanakkor szomorú, hogy a hiányzók miatt nem tud a legerősebb kerettel kiállni a magyar csapat. A mieink a gliwicei tornán vasárnap (13.30) Lengyelországgal mérkőznek meg, hétfőn (17.30) Portugália következik, majd szerdán (21.00) Bosznia- Hercegovina lesz az ellenfél. Továbbjutás esetén jövő pénteken és vasárnap is mérkőzés várna csapatunkra.

A Zalakerámia ZTE KK-nál Bencze Tamás szakmai igazgatót kérdeztük arról, miként értékelik, hogy két játékosuk is tagja az utazó keretnek.

- Csapatunk felkészülése szempontjából mindez új helyzet, hiszen az nem volt benne a számításainkban, hogy két fiatalunk, ráadásul az U23-as szabály miatt két nagyon fontos emberünket ilyen sokáig nélkülözni kell - mondta Bencze Tamás megkeresésünkre. - Ugyanakkor nagyon nagy megtiszteltetés mindkettejük és klubunk számára is, hogy két egerszegi kosaras is ott lehet az olimpiai előselejtezőn. Büszkék vagyunk rájuk és örülünk, hogy bizonyíthatnak.

A ZTE KK-nál újabb külföldi játékos csatlakozott a felkészüléshez, hiszen megérkezett az amerikai Quinton Green is, aki azóta sikeresen átesett a kötelező orvosi vizsgálaton és már együtt edz Lubomir Ruzicka vezetőedző együttesével. Az MKOSZ-ben pedig elkészült az új szezon menetrendje, a hivatalosan szeptember 30-án kezdődő új szezon nyitányán a Zalakerámia ZTE KK hazai pályán a Szegeddel találkozik.