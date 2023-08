ZTE FC - Diósgyőri VTK 1-3 (0-1)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna 2792 néző. Jv.: Pintér (Aradi, Horváth Z.).

ZTE FC: Senkó - Huszti (Lesjak, 73.), Mocsi, Safronov (Kovács B., 74.), Gergényi - Sankovic, Szendrei - Mim (Klausz, 59.), Tajti (Németh D., 66.), Sajbán - Ikoba (Szalay, 46.). Vezetőedző: Boér Gábor.

DVTK: Sentic - Gera D., Szatmári, Bárdos, Bitok - Vallejo (Lőrinczy, 84.) - Lukács D. (Bernambuco, 83.), Holdampf (Ágoston A., 77.), Klimovich (Elton-Ofoi, 66.), Pozeg - Edomwonyi (Jurina, 66.). Vezetőedző: Szergej Kuznyecov. Gólszerzők: Szendrei (86.), illetve Bitok (27.), Lukács (71.), Bernambuco (89.)

Sárga lap: Gergényi (40.),

A két csapat utoljára szintén a ZTE Arénában találkozott bajnoki találkozón, méghozzá 2021. áprilisában, akkor a ZTE FC 2-0-ra nyert. Azt követően a diósgyőriek a másodosztályban szerepeltek és a nyáron tértek vissza az élvonalba. Miskolcról nem is maroknyi szurkoló érkezett, hanem több, mint százan foglaltak helyet a vendégszektorban, és nem spóroltak a hangerővel, ahogy persze a hazai ultrák sem. Nyílt játékot vállalt fel mind a két csapat, ez már kiderült az első percek játéka láttán, az első nagy helyzet pedig a hazaiaké volt, amikor a 7. percben egy élesen kapu elé lőtt labdába Ikoba még beleért, de nem találta végül el a kaput. Rögtön ezután a DVTK-nak is volt egy helyzete, de Senkó résen volt. Viszonylag változatos volt a játék, azonban kevés helyzettel, hogy aztán a 18. percben Ikoba fejeljen az ötösről, de pont a diósgyőri kapus kezébe. A ZTE kezdett felpörögni, hiszen berendezkedett a diógyőri térfélre és Tajti lövését kellett újra hárítania a kapusnak. Viszont a gólt a vendégek szerezték, igaz, hathatós hazai közreműködéssel. a 27. percben Gergényi adta el a labdát, amiből Gera tört be jobbról a 16-oson belülre, visszagurítása a túloldalon nagyon üresen találta Bitokot, aki 14 méterről laposan lőtt a kapuba, 0-1. A kérdés az volt, hogy előnye birtokában mit játszik majd a DVTK és a ZTE miként reagál a hátrányra. Az egerszegiek tették a dolgukat, de az biztos, hogy nem tudták nyomás alá helyezni a vendégeket. Sőt, kényelmesen játszhattak a diósgyőriek, ami nekik kedvezett.

A szünetben Ikobát hívta le a pályáról Boér Gábor, és Szalayt küldte be és próbált ritmust váltani a ZTE FC. A DVTK viszont érezte, hogy itt lehet a lehetőség rápakolni az előnyre, egy alkalommal a kapufát is érintette egy lövésük. Az idő haladtával paprikásabb lett a hangulat a pályán, az idegesség tetten érhető volt, főleg a zalaiakon. Boér Gábor cserékkel próbálta felfrissíteni csapata játékát, de hiába... A 71. percben Senkó még hárított egy diósgyőri támadásnál, de a labda a vendégeknél maradt és a középre gurított labdát Safronov mellől Lukács 8 méterről helyezte a kapuba, 0-2. Újabb cserék jöttek hazai oldalon, de az összkép alapján már nagyon távolodni látszott akár még a pontszerzés esélye is. Azt nem mondhatni, hogy ne tett meg volna mindent a ZTE FC a szépítésért, és a 86. percben jött is a gól. Klausz tartotta meg a labdát visszatette az érkező Szendrei elé, aki 20 méterről jobbal laposan a bal alsó sarokba lőtt, 1-2. Ekkor lett megint éles a meccs, de nem sokáig reménykedhettek a hazaiak. A 89. percben jobb oldali szöglet után Bernambuco a kapu előteréből mindenkit megelőzve fejelt a hálóba, 1-3.