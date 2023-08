Boér Gábor: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, óriásit dolgoztak a játékosok a mérkőzésen. Nagyon sokszor olyan helyzetbe kerültünk, amikor közel voltunk a céljainkhoz. Eltüntettük a különbségeket, hiszen egy magasabban jegyzett csapat volt az ellenfél. A támadózónában nem voltunk megint elég hatékonyak, a beadásainknál és a rögzített szituációknál is pontatlanok voltunk. A csapat nagyon nagy energiát fektetett ebbe a meccsbe, nemzetközi szintű futómennyiséggel egy európai szinten is jó csapat ellen, sokszor föléjük is tudtunk kerekedni. Nehéz úgy játszani, hogy az elején megint gólt kapunk, és most is futnunk kellett az eredmény után. Ilyenkor feszültség kerül a játékba, de a megszerzett találat remélem eltünteti a görcsösséget a játékunkból. Emelt fővel búcsúzunk a kupától, az ellenfélnek sok sikert kívánunk a sorozatban. Nekem az első gól furcsa volt, hiszen az asszisztens mintha azt jelezte volna, hogy majd leellenőrzik, holott nincs VAR ebben a sorozatban... Nehéz szituációt teremtett ez a dolog mindjárt az elején. Nagyon büszke vagyok erre az együttesre, remélem ezek a srácok még sok ilyen meccset tudnak majd játszani. Számomra ez a legjobb csapat!

Stjepan Tomas: – Csapatomnak gratulálok és a két meccs alapján úgy érzem, hogy megérdemelten jutottunk tovább. Köszönöm azoknak is, akik elkísértek bennünket Eszékről. Az első gól löketet adott a csapatnak, de kontrolláltuk a meccset végig, igaz, hogy a ZTE-nek is voltak helyzetei. Kettő-null után, amikor az ellenfél gólt szerez, nehéz játszani, hiszen próbál még erősíteni, és ma is ez történt, de ez normális dolog. Akkor fogunk majd igazán örülni, ha bejutunk a főtáblára, hiszen jó csapatunk van és ott lenne a helyünk. A következő bajnokinkat elhalasztották a Hajduk ellen, most hét nap pihenő következik, aminek elégnek kell lennie ahhoz, hogy felkészüljünk a folytatásra.