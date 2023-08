A 2021-2022. évi bajnokságban veretlenül (21 győzelem, 3 döntetlen, 135 lőtt gól) végzett az élen a Zalalövő TK U19-es csapata az I. osztályú bajnokságban, aztán a 2022-2023-as sorozatban sem hibázott. Annyi különbséggel, hogy Varga Bence edző csapatának ebben a legutóbbi szezonban egy vereség "becsúszott", de az eredménysoruk így is magabiztos képet mutat: 18 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség és 78 gól. A számokból kitűnik, hogy a legutóbbi szezonban kevesebb mérkőzést játszottak a csapatok, ami persze a lényegen semmit nem változtat: újból bajnok lett a lövői csapat.

Az együttest irányító, Viszákról érkezett Varga Bence az egyik legfiatalabb edző a maga 26 esztendejével és két éve vette át az együttes irányítását. Azt mondta, eleve jó csapatot vett át...

-... igen, hiszen az elődöm, Keller Tamás remek munkát végzett a csapatnál - említette, amikor megkerestük az újabb bajnoki cím kapcsán és a terveikről is faggattuk Varga Bencét. - Már az első évben nagyon jól szerepeltünk, a legtöbb gólt lőttük, de én mégis a védekezésünket emelném ki, hiszen azt vallom, hogy a sikereink titka ebben is rejlik. Az edzéslátogatottság szintén nagyon jó volt a csapatnál, a legutóbbi szezonnak is már úgy vágtunk neki, hogy cél a bajnoki címünk megvédése. Ami sikerült és örülünk neki. Ebben az is benne van, hogy az előző évek nagyon jó csapategységet kovácsoltak, amely révén baráti társasággá is alakult az együttes.

A csapat már edz, hiszen készül az újabb szezonra. Varga Bence elmondta, heti három edzéssel készülnek, a csapat nagy része zalalövői. A keretben annyi változás történt, hogy Mersics Jácint már a megyei I. osztályban szereplő felnőtt csapatnál van, ott folytatja, a házi gólkirály Stankovics Zoltán (ő 23 találatig jutott az előző szezonban) a Teskánd csapatához igazolt. Ketten abbahagyták, így a csapatkapitány Sütő István, aki kiöregedett, valamint Bischof Bálint. Igazolni is szeretnének, hiszen pótolni kell a távozókat.

A kérdés persze most már az, hogy a két bajnoki cím után következik-e a harmadik, hogy meglegyen a triplázás.

- Erre nem tudok választ adni, hiszen nem tudjuk, milyen erősségű lesz a bajnokság - válaszolta a felvetésre Varga Bence. - Úgy hallottuk, hogy erősebb lesz, de ez majd csak akkor derül ki, amikor ténylegen elindul az új pontvadászat. Mi minden esetre úgy készülünk, hogy a három közül a most rajtoló lesz a legnehezebb. Amire építhetünk, az a már kidolgozott jó védekezésünk, de ha tudunk még tovább fejlődni labdabirtoklásban és a támadójátékban - főleg a helyzetek kihasználásában - akkor összejöhet az újabb elsőség. A bajnoki főpróbát vasárnap tartjuk, a Teskánd ifivel játszunk, aztán kezdődhet a bajnokság.

Annyit még elmondott Varga Bence, hogy az U16-os csapatuk tagjaira is építhetnek, akik harmadikok lettek saját bajnokságukban. Onnan is kerülnek fel hozzájuk játékosok. A 80 találattal gólkirály Fekete Máté viszont nem, de hát őt a ZTE FC hívta és odaigazolt, ami ebben az esetben teljesen indokolt volt.