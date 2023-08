ZTE FC: most már arccal a bajnokság felé 14 perce

Az Osijek elleni párharc után vasárnap az MTK érkezik Egerszegre

Most már arccal a bajnokság felé - lehetne ez is a ZTE FC labdarúgócsapatának jelszava, hiszen az Európa Konferencia-ligából való csütörtöki búcsú után már teljes gőzzel az NB I. küzdelmeire koncentrálhat Boér Gábor együttese. Az Eszék elleni visszavágó – a 2-1-es vereségen kívül persze... - nem okozott csalódást, de mostantól eredményesebbek akarnak lenni a kék-fehérek is.

Eduvie Ikoba (fehérben) csereként állt be és ő szerezte a ZTE FC gólját is az Eszék ellen Fotó: Pezzetta Umberto

Összesítésben tehát az NK Osijek 3-1-es összesítéssel jutott tovább a ZTE FC ellen, a következő körben a török Adana Demispor lesz az ellenfele, amely továbbjutott a román CFR Cluj ellen. A zalaiaknak a hazai vereség ellenére is voltak jó pillanatai. És jó periódusai, hiszen az iram nemzetközi szintű volt, amiből lehetne építkezni. Huszti András, a csapat védője is ezt emelte ki. -Feszült volt a meccs vége, hiszen nagy volt a tét és szerettünk volna továbbjutni - mondta. - Az iram nemzetközi meccsekhez illő volt, s hiába játszottunk jól, most nem sikerült továbblépnünk. Három vereség van a hátunk mögött, hiába játszottunk jól mindegyik eddigi meccsünkön. A helyzetkihasználáson múlik minden, gólokat kell lőnünk, amihez önbizalom szükséges. Boér Gábor, az együttes vezetőedzője is kitért a folytatásra, hiszen vasárnap 20 órától a ZTE Arénában az MTK Budapest lesz a vendég. - A csapat számára most a legfontosabb, hogy az elkövetkező két napban regenerálódjon a társaság és megfelelő állapotba kerüljön a vasárnap esti mérkőzésig - hallottuk a ZTE FC szakvezetőjétől. - Kegyetlen játék a futball, hiszen ha csak az eredményeket nézzük, akkor három vereséggel kezdtük a szezont, a jó játék nem párosult eredménnyel, hiába tettek ezért sokat a fiúk. Vannak ilyen periódusok, nekünk nem volt szerencsés az sem, hogy két nemzetközi kupameccs közé ékelődött be a Kisvárda elleni bajnoki. Mostantól viszont már a bajnokságra koncentrálunk, vasárnap az MTK ellen meg kell találni azt a tizenegy játékost, aki a legfrissebb lesz. Sok ilyen hangulatú meccsre lenne szükség, mint volt a mostani, köszönjük a szurkolóknak, hogy megteremtették ezt számunkra. Fontos, hogy kiálljanak a csapat mellett a mostani helyzetben, és közösen harcoljuk ki a győzelmet vasárnap. Természetesen sok minden sűrűsödik bele egy-egy mérkőzésbe, s valóban meg kell említeni, a 9. percben azt a szituációt, ami után előnybe került az Osijek, hiszen nagyon úgy nézett ki, hogy lesállás előzte meg a találatot. Nehéz megmondani, mi jöhetett volna, ha nincs ez a találat, hiszen a későbbiekben a ZTE FC-nek is voltak nagy lehetőségei, s mindig máshogy játszik egy csapat, ha éppen előnyben, vagy fordítva, hátrányban futballozik. Az egerszegieknek most az tűnhet a legfontosabbnak, hogy a jó játékot át tudják menteni a bajnokságra. Akkor lehet esély, hogy sokáig megint ne csak mint kupakalandként emlékezzenek az NK Osijek elleni párharcra, hanem kupatapasztalatra… Amit hasznosíthatnak majd a következő nemzetközi meccsükön.

