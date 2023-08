ZTE FC–NK Osijek 1-2 (0-1).

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 5347 néző. Jv.: Lebowitz (Talis, Babayoff) - izraeliek.

ZTE FC: Gyurján - Huszti, Mocsi, Safranov, Gergényi (Milovanovikj, 81.) - Meshack (Ikoba, 35.), Szendrei, Sankovic (Kovács B., 67.), Tajti (Klausz, 67.) - Szalay, Sajbán (Csóka D., 67). Vezetőedző: Boér Gábor.

NK Osijek: Malenica - Grzan (Guedes, 80.), Mkrtchyan, Evangelou, Drambayev - Brlek, Jugovic (Fiolic, 54.), Nejasmic - Pusic (Hiros, 65.) - Miérez (Fucak, 81.), Caktas (Spoljaric, 65.). Vezetőedző: Stjepan Tomas.

Gólszerzők: Ikoba (82.), illetve Caktas (9.), Spoljaric (73.)

Ami nem hiányzott, az az eső.... „Nem bírta ki” az időjárás csapadék nélkül, így már a találkozó előtt is esett az eső, aztán elállt. Ettől függetlenül hűvös, szelessé vált az időjárás és hát nem tudni, mindez hány hazai drukkert tántorított el attól, hogy a helyszínen szurkoljon a ZTE csapatának. Pedig az egerszegi csapat egyik „ereje” erre a találkozóra (is) a hazai pálya és a szurkolók támogatása volt, de azért nem voltak üresek a lelátók. A ZTE FC támadást ígért a visszavágóra, de először nem is a támadók személyét fürkészte mindenki, hanem a kapusposztot. Csütörtökön ugyanis nem Senkó Zsombor állt a kapuban, hanem Gyurján Márton, s mint kiderült, Senkó lázas beteg volt a héten (és Mim Gergely is), gyógyszeres kezelésben részesültek, így egyikük szerepeltetését sem kockáztatták meg. Az NK Osijek összeállítása nem okozott meglepetést, az első mérkőzésről hiányzó Stefanos Evangelou letöltötte korábbi eltiltását, így visszakerült a védelem közepébe.

A ZTE szemszögéből 0-1-ről indult a mérkőzés, ami ugyebár vendégelőnyt jelentett. Az eszékieket elkísérő mintegy hatszáz drukker azonnal belekezdett övéi éltetésébe, de nem maradt adós ezzel a ZTE-tábor sem. Az biztos, hogy mindkét csapat minél előbb szeretett volna előnybe kerülni, és nem kellett sok idő ehhez. A 9. percben gyors kontra indult, Nejasmic a felezővonaltól balról indította az erősen lesgyanús helyzetben induló Caktast. Gyurján érkezett, lábbal védett, de a labda olyan szerencsétlenül pattant vissza, hogy az érkező Gergényi testéről vágódott 8 méterről a kapuba, 0-1. Ott volt mellette Caktas is, előbb neki, majd öngólként Gergényinek adták a gólt, végül Caktast jelölték meg gólszerzőnek... Ennél balszerencsésebb kezdést nem tudott volna elképzelni senki hazai oldalon. Kicsit meg is fogta a gól a zalaiakat, a 16. percben Pusic lövésénél védett nagyot Gyurján, de menni kellett előre, hiszen a most már kétgólos hátrány még mindig ledolgozhatónak tűnt. Persze, ekkor a ZTE-nek már három gólt kellett volna lőnie ahhoz, hogy a rendes játékidő végén továbbjusson. Az Eszék érthetően magabiztosabb lett, de az egerszegiek mentek előre, támadó szellemben játszottak. A 32. percben jó helyzetből Meshack lőtt fölé, de meg is sérült a lövésben, hiába ápolták. Ikoba érkezett helyette, teljesen nyílt volt a mérkőzés, a ZTE jól játszott. A hosszabbítás perceiben Sajbán ziccerben fejelhetett az ötösön belülről, de Malenica bravúrral védett, pedig nagyon kellett volna az a gól.

Szalay Szabolcs, a ZTE FC játékosa tolja meg a labdát Stefanos Evangelou mellett

Fotó: Pezzetta Umberto

Maradt egy félidő a ZTE számára, hogy tudjon fordítani. A 47. percben Szalay bombáját tolta szögletre Malenica. Az egerszegiek nagyon belekezdtek, de ez kellett, nem volt mire várni. Horvát oldalon is kényszerű csere következett Jugovic sérülésénél. Remek hangulat volt a stadionban, a 61. percben Tajti 18 méteres lövése a bal oldali kapufán csattant, s most már tényleg megérdemelte volna a ZTE az egyenlítést. Boér Gábor hármas cserére szánta el magát, csapata a három belső védős felállásra állt át, hogy Huszti és Gergényi még többet segítse a támadásokat.

Le a kalappal a ZTE előtt, óriást küzdött egy nemzetközi színvonalú találkozón, ám, hiába ment előre és játszott jól, a 73. percben az Osijek kiszabadult a szorításból. Grzan lépett el a bal oldalon, Huszti nem bánthatta már, hiszen az tizenegyes lett volna, a visszagurítás után pedig Spoljaric 10 méterről a kapu jobb oldalába lőtt, 0-2. Nagy volt az öröm a horvátok között, hiszen ez már olyan komoly előnynek tűnt, amikor jött a szépítés. A 82. percben Szalay lapos beadása után Ikoba 8 méterről némi horvát segítséggel gurított a jobb alsó sarokba, 1-2. A ZTE FC megérdemelte a találatot, csak kár, hogy nem előbb jött, és mindent megtett az egyenlítésért is, ami már nem jött össze neki.

Továbbjutott az NK Osijek kettős győzelemmel, 3-1-es összesítéssel.