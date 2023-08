A Nagykanizsán élő sport­ember évek óta visszatérő vendég a viadalon, melyre idén is összegyűlt a hazai erőemelő-társadalom java. A kétnapos eseménynek erősemberek versenye és testépítő viadal is részét képezte, ezért is annyira népszerű a közönség körében.

Danicser Anita most is erőemelésben állt rajthoz, a megszokott felhúzásban (RAW).

A zalai sportoló elmondta: volt ideje ráhangolódni, felkészülni erre a versenyre, és jól is sikerült számára. Sorrendben 140, 150 és 160 kg-ot emelt el, amivel a +81 kg-os súlycsoportban a Masters kategóriában győzött. És eredménye beleszámított a nyílt versenybe is, melyben ezzel a teljesítménnyel (160 kg) a második helyen végzett. A sportolónő a felkészülését biztatónak értékeli, és várja az októberben sorra kerülő GPC világbajnokságot, amelyet Kiskunfélegyházán rendeznek meg. De tervei szerint egy XPC világkupaversenyen, valamint a súlyemelő masters Alpok–Adria Kupán is rajthoz áll a szezonban.