A mieink sokáig jól tartották magukat a hétfő esti összecsapáson, sőt, az utolsó negyedet is csak hárompontos hátránnyal kezdhették, de a jobban lepattanózó rivális csakhamar nyolc pontra meglépett, innen pedig már nem volt visszaút. Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese vasárnap a házigazdák ellen kezdte meg szereplését, és nagy csatában 83-81-re kikapott, így a reális továbbjutási remények életben tartásához nyernie kellett volna a magyaroknak.

- Elfogytunk a végére, a rotációnk nem volt elég - nyilatkozta az M4 Sportnak Ivkovics Sztojan. - A tegnapi vereség miatti csalódás benne volt ebben a meccsben, és fizikálisan sem bírtuk. Szerdán a bosnyákok ellen gálameccset várok, és azt, hogy élvezzük a játékot.

A keddi találkozó utolsó percében a Zalakerámia ZTE KK két válogatott kerettag fiatal játékosa, Csátaljay Péter és Csuti Kornél is lehetőséget kapott a játékra. Az, hogy szerdán ennél több szerephez jutnak-e, az nagyban függhet az eredmény alakulásától is. Kedden késő este ugyanis Lengyelország némi meglepetésre legyőzte Bosznia-Hercegovinál 85-76-ra. A szerdai zárókörben a magyarok az - előzetesen a nemzetközi szövetség által a legmagasabban rangsorolt - bosnyákokkal csapnak össze 21 órakor. Vojvoda Dávidék akkorra már ismerni fogják a 18 órakor kezdődő lengyel-portugál meccs eredményét, amelyen ha hazai siker születik, akkor még a továbbjutás reményében léphetnek pályára, de ehhez legalább 16 pontos sikerre lenne szükség. Ebben az esetben a körbeverések miatt ugyanis a magyar, a bosnyák és a portugál gárda is egy győzelemmel és két vereséggel állna, és a hármas minitabellából a magyarok kerülnének a továbbjutást jelentő második helyre.