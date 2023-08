Mert mindenképpen nyerni akarnak az egerszegiek és ugyanígy a DVTK is... A ZTE FC a legutóbbi fordulóban éppen a hiányzó gól, gólok miatt maradt pont nélkül, hiszen a DVSC-nek elég volt egyetlen találat, hogy otthon tartsa a három pontot. Az egerszegieknek a helyzetei megvoltak ugyan a gólszerzéshez, de továbbra is gondot okozott ezek kihasználása. Pénteken, az újabb találkozó előtt azt kérdeztük Boér Gábortól, a zalaiak vezetőedzőjétől, hogy miként zajlott a heti munka és tudtak, tudnak-e előrelépni a kapu előtti eredményesség terén.

-Zökkenőmentes volt a heti munka, de a múlt vasárnapi vereség miatt érthető, hogy kissé nehezebben kezdődött a hét - mondta Boér Gábor. - Viszont arra odafigyeltünk, hogy ne maradjunk benne a negatív hangulatban. A csapat százszázalékban a pénteki mérkőzésre koncentrál. A helyzetek megvannak a játékunkban, ez így volt legutóbb is. Olyan munkát igyekeztünk végezni, hogy lehetőleg még több helyzetet sikerüljön kidolgozni, hiszen ezzel az esély is nő a gólokra. A kapu előtti szituációkat gyakoroltuk, kell, hogy az önbizalom meglegyen és biztos vagyok benne, hogy javulni fogunk.

A ZTE FC eddigi három mérkőzésén három pontot szerzett, a DVTK négyet (győzött a Mezőkövesd ellen és ikszelt a Pakssal), így érkezik Egerszegre. A két csapat legutóbb 2021. áprilisában találkozott utoljára Egerszegen, Szánthó Regő és Artem Favorov góljaival 2-0-ra nyert a Zete. Azt követően a diósgyőriek az NB II-ben szerepeltek és tértek vissza most az élvonalba.

-Láttuk élőben a Diósgyőr legutóbbi mérkőzését, teljesen átalakult csapatuk a feljutást követően - jegyezte meg rátérve a pénteki ellenfélre Boér Gábor. - Sok légióst igazoltak, olyan csapat, amely futballozni akar, és egy újonctól nem rossz kezdés a három mérkőzésen szerzett négy pont. Mi viszont hazai pályán lépünk pályára és kötelező számunkra a siker.

A héten ismét felröppent egy hír a sajtóban, hogy horvát lapértesülések szerint Mocsi Attilát az NK Osijek szeretné megszerezni. Boér Gábortól azt kérdeztük, mennyire "szivárognak be" a mindennapjaikba az ilyen hírek. A szakvezető csak annyit mondott: ő is hallja a találgatásokat, viszont konkrétum nincs, sem érkezési sem távozási oldalon, de megjegyezte, hogy az átigazolási piac szeptember elejéig tart és csak ez a konkrétum ezekben az esetekben is...