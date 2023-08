A legutóbbi fordulóban ismét voltak elmaradt találkozók, melyekből a vétlen együttes jutott tovább megállapított eredménnyel. Akadt két büntetőkkel eldöntött találkozó is. Érdekesség, hogy az Alibánfa-Nemesapáti találkozón nem született gól, a büntetők során viszont annál több, hiszen végül 8-7-re a nemesapátiak jutottak tovább. A Göcsej-Németfalu-Becsvölgye találkozón éppen fordítva történt minden: ott 4-4-es eredmény után 4-3-mal a hazaiak léptek az újabb fordulóba.

A legutóbbi játéknapon még csak a vármegyei III. osztályban szereplő együttesek szerepeltek, ám a hétfőn elkészített 3. fordulóban a II. osztályú együttesek is csatlakoznak a mezőnyhöz. A mérkőzéseket egységesen most szombaton, azaz augusztus 19-én rendezik. Azt követően készítik el a 4. forduló párosítását, amiben már az I. osztályban szereplő csapatok is szerepelnek.

A megye labdarúgását érintő hír még, hogy a jövő hét végén induló II. és III. osztályú pontvadászat mezőnye ismét változott. A Lakhegy és a Pacsa végül nem indul, míg a Zalaszentiván visszalépett a III. osztályba, így a II. osztályú bajnokság 13 csapatos lesz.

A Zala Vármegyei Kupa 2. fordulójának eredményei (a győztesek a továbbjutók):

Óhíd FK–Vindornyaszőlősi SE 4-1, Belezna SE–Szerdahely FC 5-3, Hahóti FSE–Kerámia SE Tófej 4-1, Sava-Bors(f)a Borsfa SE–Pákai VMSE 2-7, Nagykapornak KSE–Gelse SE 6-3, Alibánfai LSC–Nemesapáti SE 0-0 - büntetőkkel: 7-8, Kemendollári LSC–Bocfölde SE 3-7, Vasi-Aszfalt Gép Egervár–Zalaszentiván SE 2-0, Göcsej SE Németfalu–Becsvölgye SE 4-4 - büntetőkkel: 4-3, LE Alsópáhok–Zalaszentlászlói SE 4-0.

Játék nélkül, a megállapított eredmény: Police-Ola LSK–Zalaháshágy SE 3-0, Sand SE–Galambok SC 0-3, Tormafölde SE–Szécsisziget SE 0-3, Pórszombat KSE–ADA Nova SE 3-0.

A 3. forduló párosítása:

Augusztus 19. (a külön nem jelzett mérkőzések egységesen 17.30-kor kezdődnek):

Hahót FSE-Zalaszentmihályi SE, Nagykapornak KE - Cserszegtomaji SK, LE Alsópáhok - Zalaapáti, Óhíd - Keszthelyi Haladás, Belezna - Miklósfa, Galambok - ZNET Telekom Becsehely, Göcsej-Németfalu - Baki SE, Bocfölde - Gutorfölde, Pórszombat - Windoor-Páterdomb, Nemesapáti - Nagylengyel, Vasi-Aszfalt Egervár - kertigepvilag.hu-Böde, Police-Ola LSK- Zalaware Botfa.