Ezen apropóból az idei verseny a 42. Keszthely-Open Szalai István Nemzetközi Sakkverseny-14. Dr. Hévízi László Emlékverseny nevet kapta. A mezőny összetétele a megszokott, vagyis az ország minden pontjáról és külföldről is érkeztek sakkozók – német, osztrák, orosz és ukrán vendégek is ott voltak a vendéglátó szakiskolában (VSZK) lezajlott megnyitón.

Melyen a Keszthelyi Spartacus SK elnöke, Hegyvári Brigitta köszöntötte a résztvevőket, ám csak röviden, hiszen az emlékezés szavait átengedte Dézsenyi Ferenc elnökségi tagnak, mondván: ő most valószínűleg nem tudna megszólalni… Dézsenyi Ferenc is azzal kezdte, hogy neki is nehéz most minden szó, majd felidézte: pontosan egy éve, amikor Szalai István már küzdött a betegséggel, megkérte őt: ha ő maga már nem lesz, nyissa meg a versenyt.

– Ötven év kötött bennünket egymáshoz itt, a keszthelyi sportéletben – említette Dézsenyi Ferenc. – Mindig számíthattam rá, és számíthatott ő is rám. Tavaly, a viadal zárása után három héttel távozott közülünk Pista, de azt az utat folytatni kell, amit ő elkezdett. Ezt a versenyt negyvenegy évvel ezelőtt Szalai István álmodta meg, később ő szervezte meg haláláig, ez a verseny az övé.

Dézsenyi Ferenc megjegyezte: Szalai Istvánt a családja mindenben támogatta, és ezért hatalmas köszönet jár feleségének és gyermekeinek. Úgy fogalmazott a sportvezető: most, hogy a feladatot át kellett venni, jöttek csak rá, hogy mekkora munkát is végzett ő a szervezéssel. Most szembesülnek vele, hogy ez mekkora energiát követel.

Szalai Gábor (középen) megköszönte Hegyvári Brigitta és Doroszlai Erik munkáját

Fotó: Kerkai Attila



Ezt követően Vozár Péterné, Keszthely alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket. Ahogy fogalmazott: most ugyan beárnyékolja a hangulatot, hogy Szalai István nem lehet közöttünk, de ez a verseny az ő életműve, sokat köszönhet neki Keszthely sport- és sakkélete is. Mindenkinek sok sikert kívánt, és egyben megnyitotta az idei versenyt.

Ám mielőtt elindultak volna a sakkórák, Szalai Gábor, Szalai István fia a család nevében köszönte meg a szervezőknek, hogy folytatják édesapjuk hagyatékát, s mint fogalmazott: édesapjuknak is sokat jelentene, ha látná mindezt. A család nevében köszöntötte a szervező munkájáért Hegyvári Brigittát, valamint az őt segítő Doroszlai Eriket.

A verseny jövő hétfőig tart, a sakkórák mindig délután indulnak a színhelyül szolgáló VSZK-ban.