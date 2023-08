A dél-zalai csapat nyolc versenyzővel képviseltette magát, és széles volt a paletta a korosztályokat tekintve, hiszen a tizenévesektől a szeniorokig volt indulója a Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesületnek. Az akkori esős idő már a rajt előtt eláztatta a pályát, ráadásul verseny közben is zuhogó eső nehezítette a kerekesek dolgát az amúgy is nehéz terepen. A kanizsaiak jól szerepeltek ilyen körülmények között is, hiszen öt éremmel tértek haza, s volt még számukra egy plusz „műszak” is: az alapos bringamosás nem maradhatott el...

A Kanizsa 14 KK versenyzőinek eredményei:

Mini táv (14 km). U13 leány: 1. Babits Zita. U13 fiú: 1.Bokán Samu. Felnőtt férfi: 12. Bokán Imre.

Rövid táv (27 km). U15 fiú: 2. Bokán Simon. U 19 férfi: 1. Bacsi Csongor. Masters 2.: 1. Kőmíves Károly Zsolt, 15. Bacsi Szilárd. Masters 4.: 5.: Déri Miklós László.