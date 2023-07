Évek óta hagyomány, hogy a ZTE Ulti Klub éven át tartó versenysorozata, a Göcsej Kupa keretében szezononként egyszer vendégségbe megy. Ez a pillanat idén most szombaton (július 15.) következik el, a helyszín pedig Lenti, és azon belül a Lentihegyen található Márton-pince lesz, ahol 10 órakor kezdődik majd a kilencedik kupasorozat nyolcadik fordulója. A rendező közösség vezetője, Lázár Béla elmondta: a kék-fehér klubnak három kártyás is tagja a határmenti városból, ez is ott volt a helyszínválasztás indokai között.