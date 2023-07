Idén is Balassagyarmaton rendezték meg a 37. Palóc Tereptriatlont, mely a sportág országos bajnoksága is volt egyben. A hagyományos viadalt és helyszínt jól ismeri a nagykanizsai Korcsmárosné Vig Rozália is, aki a veterán 1-es kategóriában ismét aranyérmet szerzett. A Tri-Co Triatlon Klub versenyzőjére és a kategória többi indulójára a sprint futamon 500 méter úszás, 15 kilométer kerékpározás és 4 km futás várt a nógrádi tájakon. Az elnyűhetetlen kanizsai versenyző 1:20:44 óra alatt ért célba, ami ráadásul a női abszolút sorrendben a 16. helyet jelentette számára.