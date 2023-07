Az Európa Konferencia-ligában viszont most teszi le a névjegyét a kék-fehérek együttese, amely csütörtökön 20 órakor az NK Osijek vendége lesz, a visszavágót pedig rá egy hétre rendezik Zalaegerszegen.

Az Európa Konferencia-liga selejtező második fordulójában rendezik meg a párharcot, és most már azt is lehet tudni, hogy a továbbjutó a romániai CFR Cluj és a török Adana Demispor párharc továbbjutójával találkozik a következő körben. Az, hogy ez a csapat a ZTE FC lesz, vagy a horvát Eszék, ezt egyelőre nem tudni. Ám, ahogy Egerszegen, úgy Eszéken is azt remélik, ők lesznek azok…

A ZTE FC készülődéséről folyamatosan tudósítottunk, így ott voltunk a nyári felkészülési mérkőzésein idegenben, és idehaza. Ezek a találkozók jól sikerültek Boér Gábor vezetőedző együttese számára , melyek önbizalmat adhatnak a csütörtöki első mérkőzésre. Az egerszegiek egyébként már szerdán útra kelnek, hiszen a nemzetközi találkozókra vonatkozó előírások megkövetelik az egy nappal korábbi érkezést. Ezen kívül egy sajtótájékoztató is vár a helyszínen a szakmai stábra, jelesül Boér Gábor vezetőedzőre, majd a helyszínen végzi el az utolsó edzését a ZTE FC együttese.

Apropó helyszín… Az eszéki Opus Arena vadonatúj létesítmény, melyet a hétvégén adtak át ünnepélyesen. Mindez nemcsak Eszéken és környékén, de egész Horvátorszgában is nagy visszhangot kapott. Horvátországban tartózkodva mi is tapasztaltuk, hogy „címlapos sztorinak” számított az aréna ünnepélyes megnyitása, amely jelenleg Horvátország legmodernebb stadionja. Befogadóképessége 13 ezer fő, a szombati, a horvát bajnokság első fordulójában rendezett Slaven Belupo elleni találkozón pedig 9901-en foglaltak helyet a stadionban. A bajnoki nyitány, amely az Európa Konferencia-liga mérkőzés főpróbájának is számított, tökéletesre sikerült az eszékieknek, hiszen 6-1-re nyertek a kaproncaiak ellen. A Slaven Belupo kispadján pedig az a Ricardo Moniz vezetőedző ült, akivel tavaly ilyenkor a ZTE FC készülődött a bajnoki nyitányra. Áprilisig ült a holland mester az egerszegiek kispadján.

A horvátok részéről a jó kezdés ellenére szó sincs elbizakodottságról, hiszen a fölényes siker után Stjepan Tomas vezetőedző is úgy fogalmazott: a ZTE egy kellemetlen csapat, amelynek megjár a tisztelet, és biztos, hogy nem lesz könnyű feladat játszani ellene. Ugyanakkor a tréner kihangsúlyozta, hogy a szombati siker kellő önbizalmat kell, hogy adjon együttesének. Az eszékiek mind a hat gólját különböző játékos szerezte, viszont a ZTE számára figyelmeztető jel, hogy a támadó szekció valamennyi tagja betalált. Mijo Caktas és Kristian Lovirc kifejezetten jól mozogtak, sőt az eszéki szurkolók magasan Lovricot választották meg a találkozó legjobbjának, aki gólja mellé még gólpasszt is adott. Hogy a horvátok valóban nem veszik félvállról a ZTE FC elleni találkozót, jelzi, hogy az eszékiek honlapja is megemlíti: noha, a ZTE a nemzetközi porondon nagy sikerekkel nem rendelkezik, ugyanakkor a Magyar Kupa elhódításával jelzi, hogy jó csapat és masszív. Az egerszegi játékosokat bemutatva megemlítik Mocsi Attila meghívóját az A-válogatottba, Eduvie Ikoba robosztus felépítését, vagy éppen Ubochioma Meshack kiszámíthatatlanságát, de például az új nyári szerzemény, Sajbán Máté két gólját is az Union Berlin ellen. És, a horvátok sem lennének horvátok, ha ne írnának Zoran Lesjakról. A 35 éves védő nemcsak, hogy honfitársuk, de annak idején Zoran Zekic edzősége alatt például az NK Osijek színeiben futballozott, így ők a hazai drukkerek is köszönthetik majd.

A várakozás pedig úgy egerszegi, mint eszéki oldalon felfokozott. A ZTE FC szurkolóinak fenntartott hétszáz jegy tegnap déli állás szerint csaknem elfogyott, így az biztos, hogy félezernél több egerszegi drukker lesz ott a csütörtöki találkozón. Ez a szám a mérkőzés kezdetéig még lehet magasabb, és biztosan lesz is. Hazai, azaz eszéki oldalon telt házat várnak, amire jó esély mutatkozik. A hétfőn kezdődött hazai jegyértékesítés első napján elkeltek a legnépszerűbb ülőhelyek, és akkor még az éves bérlettel rendelkezőket nem is számoltuk.

Ilyen szempontból is minden tekintetben érdekes mérkőzés elé nézünk, a ZTE-nek pedig nem lehet más szándéka, minthogy olyan eredményt érjen el, amely a jövő csütörtöki egerszegi visszavágóra számára kedvező legyen.