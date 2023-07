A szervezőbizottság nem titkolt célja volt, hogy a világsztárok hazánkba csábítása mellett lehetőséget biztosítson minél több magyar versenyzőnek arra, hogy kiváló eredményekkel tovább bővítsék a budapesti világbajnokság hazai indulóinak számát. A legjobb teljesítményt e téren az u23-as Eb-ről nemrégiben bronzéremmel hazatérő 400 méteres síkfutónk, Molnár Attila érte el, aki 44,98-as idejével nem csupán az előkelő negyedik helyen végzett az erős mezőnyben, de olimpiai szintidőt is futott, ezzel pedig megváltotta jegyét a párizsi olimpiára. A győzelmet a világ idei legjobbjával, 43,74-el az olimpiai és világbajnok bahamai Steven Gardiner szerezte meg, aki ezzel a teljesítménnyel a Gyulai Memorial legeredményesebb sportolójának is bizonyult és joggal érdemelte ki a verseny legjobbjának járó Dr. Spiriev Bozsidár-trófeát. A rendkívül népszerű, rengeteget mosolygó sportoló győzelme után elmondta, hogy magát is meglepte ezzel az eredménnyel; úgy érzi, tavalyi sérülése után újra a régi lehet. Hozzátette, imádja a magyar szurkolókat, akik ezúttal is körberajongták a versenyt ötödik alkalommal megnyerő csupaszív sportembert. A bahamai bajnok a budapesti vb-n is esélyesként indul az egykörös versenyszámban.

A verseny legjobbja, a 400 méter győztese, Steven Gardiner

Fotó: Bálizs Zsuzsa

A női versenyben a legjobb magyar produkciót Takács Boglárka nyújtotta, aki szintén éremmel tért haza nemrégiben az u23-as Eb-ről. Az Espooban ezüstérmet szerző Bogi 11,18-as remek futással rukkolt elő; ráadásul egy órán belül kétszer is lefutotta a számot, hiszen a 100 méteres országos futamot megnyerte, majd időeredményén javítva kiválóan állt helyt a nemzetközi mezőnyben is. A mindössze 21 éves tehetség idén szenzációs formában van, a magyar atlétika jövőjének egyik nagy ígérete lehet.

Takács Boglárka ígéretesen versenyzett Fehérváron

Fotó: Bálizs Zsuzsa

Remek versenyt hozott a férfi súlylökés, ahol többszörös világ- és olimpiai bajnokok küzdöttek meg egymással. Ryan Crouser, Tom Walsh, valamint a magyar felmenőkkel rendelkező, a Vas megyei Szentpéterfáról származó Joe Kovács rendkívül színvonalas versenyt produkáltak, melyet végül a kétszeres olimpiai bajnok Crouser nyert. A magyar hölgyeknek is jutott dobogós helyezés: női távolugrásban szoros küzdelemben Bánhidi-Farkas Petra lett harmadik 666 centiméterrel.