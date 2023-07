Mocsi Attila, az együttes válogatott kerettag védője is azt reméli, hogy valami hasonló hangulatú mérkőzést játszhatnak, mint egy éve az AC Milan ellen, hiszen az egy nagy lökést adott nekik a folytatásra. Az idén pedig a ZTE FC már a nemzetközi kupában is bizonyíthat.

Az egyhetes szlovéniai edzőtáborban két felkészülési találkozón jutott túl a ZTE FC, és mindkettő hasonló forgatókönyv szerint alakult, csak éppen fordított előjellel a végén. A ZTE FC elsőre, egy az utolsó percekben esett találattal kikapott a cseh Bohemians Praha-tól, majd a román Dinamo Bucurestit a kék-fehérek az utolsó percekben lőtt góllal győzték le.

-Milyen volt az ötnapos edzőtábor, milyennek értékeli? - kérdeztük Mocsi Attilától, immár idehaza.

-Nagyon értékes egy hét volt szerintem, és sok munkát tettünk bele - hangzott a válasz. - A két edzőmérkőzésen az új játékfelfogásunkat próbáltuk minél jobban gyakorolni, ami már jól működött. Ám ezért is mentünk, ezt terveztük, hogy ezt csiszoljuk.

-A tavalyi szezon jól indult a csapatnak, de idén még egy plusz feladat is vár az együttesre, hiszen kupagyőztesként az Európa Konnferencia-ligában indulhat a ZTE FC. Ad ez egyfajta különlegességet a mostani felkészülésnek?

- Ez a lehetőség számomra, de a csapat minden tagjának és a klubnak is egy nagyon jó teszt, egy bizonyítási lehetőség, hogy lemérjük magunkat. Én bizakodva tekintek az új szezon és a kupaszereplés elé. Az ellenfelet, az Eszék csapatát még nem elemeztük ki tüzetesebben, de meg fog ez is történni. A felkészülés elején járunk, de amikor eljön az ideje biztos vagyok, hogy maximálisan felkészülünk a két kupamérkőzésre.

-Közeleg a Zete Fieszta is a jövő hét végén, amikor a német Union Berlin lesz a vendég. Milyen élmény volt és milyen emlék egy év távlatából a Milan elleni mérkőzés?

-Természetesen örök emlék lesz a Milan elleni győzelem, számomra pedig azért is, hiszen azon a mérkőzésen gólt fejeltem és kivettem a részem a 3-2-es sikerből. Azóta viszont volt már egy kupagyőzelem is, amire szintén büszkék vagyunk. Mindkét találkozón remek volt a hangulat a stadionban, és szeretnénk elérni, hogy a mérkőzéseinkre minél többen látogassanak ki. A Milan elleni meccs például adott egy lökést a bajnokságra, igaz, akadt közben hullámvölgy is, de szerintem van mire emlékezni.

-Hasonló hangulat lehet most is, a berliniek ellen?

.- Jó lenne, hiszen egy Bajnokok Ligája-induló csapatról van szó, amely erős együttes. Ha megint nagyon sokan jönnének ki, az megint egy olyan élmény lenne, amiből építkezhetünk. Nem mellesleg az Osijek elleni mérkőzésekre is úgy készülhetünk, hogy egy ilyen kaliberű csapat ellen is megmérkőzhetünk. Ha egy ilyen szintű csapat ellen működne a tervezett játékunk, az biztos, hogy önbizalmat adna úgy a nem sokkal később sorra kerülő két nemzetközi mérkőzésre és persze a bajnokságra is.

- Kicsit más téma, de aktuális. Az utánpótlás válogatottakban együtt játszott Szoboszlai Dominikkal, akit a Liverpool igazolt le és a felnőtt válogatottban is csapattársak. Mi a véleménye, mit jelenthet ez a váltás az ő karrierjében?

- Azt nem mondom, hogy napi kapcsolatban vagyunk, de hetente azért igen, úgyhogy tudtam róla, mi zajlik a háttérben. Óriási dolognak tartom az ő pályafutásában, de a magyar labdarúgás szempontjából is, hogy egy ilyen klub igazolta le őt. Nem csak csapattársként, de szurkolóként is egy kicsit most Liverpool-drukker lettem... Dominiken már az utánpótklás válogatottakban is látszott, hogy olyan játékos, aki mérkőzéseket tud eldönteni. Hozzáteszem, sokat tett akkor is fejlődéséért. Mint barát és szurkoló iazt remélem, hogy stabil tagja lesz a Liverpoolnak, idővel pedig húzóembere. Rajta múlik most is, hogy mennyi lehetőséget kap. Nagyon szurkolok neki!