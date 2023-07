Rádióirányítású mini autók házi off-road versenyét, találkozóját tartják július 22-én és 23-án a szentpéterföldei Csacsi Ringen. A kanyarokkal tarkított 180 méteres pályát a másfél száz lakót számláló falu közepén közösségi összefogással építették meg tavaly nyáron Pete Zsolt és fia, Richárd kezdeményezésére.

A Csacsi Ringet az RC _ Radio Controlled _, rádióirányítású off-road-autómodellek küzdelmére hozták létre. A pályaavatót egy éve, a július végi falunapon tartották. Az idei, mondhatni évfordulós megméretésre az ország minden tájáról és Ausztriából is várnak résztvevőket. A szombaton reggel nyolc óra tájt kezdődő házi versenyről annyit érdemes tudni, hogy három kategóriában mérik össze tudásukat a résztvevők. Az 1:8 méretarányban épített járműveket elektromos, illetve nitró üzemanyaggal működő motor hajtja, míg az 1: 5 méretarányú járműveket kétütemű benzinmotor repíti. Az erőforrások teljesítménye elérheti akár a 20 lóerőt is, a sebesség jellemzően 30-40 km/óra, de akár a 100 km/órát is megfutják, és a végsebességet 1-1,5 másodperc alatt érik el. Egy-egy futam a kategóriától függően 7-10 percig tart, egyszerre legfeljebb 6-7 autó és vezetője vetélkedik, az eredményt pedig chipes, infravörös mérőkapu segítségével állapítják meg.

Az első versenyt tehát július 22-én, szombaton nyolc órától rendezik a Csacsi Ringen, ahová a versenyzők mellett várnak minden érdeklődőt, RC-kedvelőt. A futamok között hosszabb szünet alatt szabad a pálya, mindenki kipróbálhatja bármilyen RC-járgányát és képességeit. Vasárnap pedig a szabad, időmérés nélküli örömautózás lesz a program.