Mányoki Attila nem ismeretlen a zalai sportéletben, számára pedig a Gébárti-tó nem az. Vasárnap sokan gyülekeztek a tó gát felőli oldalán, hogy a jótékonysági akcióban részt vegyenek. Köztük egy kecskeméti fiatalember, a 14 esztendős vízilabdázó, Tusa Barnabás, aki szintén eldöntötte, hogy együtt úszik a neves sportemberrel. Barnabás érdekes történetet osztott meg velünk, miért is van itt, aki elárulta: elsősorban Bérces Edit korábbi világbajnok és világcsúcstartó ultra futó keze van a dologban...

- Az az igazság, hogy az idén szerettem volna átúszni a Balatont, de amikor az átúszás lesz, arra az időpontra közbejött egy program - mesélte még az indulás előtt a kecskeméti fiatalember. - Tavaly szüleim már megengedték, hogy leússzam a fél távot, de mivel idén nem vághatok neki a tó átúszásának, családi barátunk, Bérces Edit ajánlotta, hogy van ez a lehetőség itt Zalaegerszegen és örömmel jöttem el. Úgyhogy most itt szeretném azt az 5,2 kilométert teljesíteni, amit a Balaton-átúszás távja. Az pedig, hogy egy egy jótékonysági célt is szolgál ez a mostani úszás, szerintem még érdekesebbé teszi ezt a napot.

Még az indulás előtt Nagy András, a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány kuratóriumának elnöke szólt néhány szót a megjelentekhez, aki elmondta: annak idején a Koraszülött futás néven ma már ismert akciójukat is nagyjából ennyien kezdték el, s mint fogalmazott talán ez az úszás is hasonló "pályát fut" majd be.

A főszereplő Mányoki Attila pedig megköszönte mindenkinek - önkénteseknek, a támogatóknak és mindenkinek - a részvételét, hogy az alapítványt ily módon is támogathatják és a működéséhez segítséget nyújtsanak.

-Hálás vagyok, hogy egy ilyen akcióban jómagam is részt vehetek. Ez nem verseny, hanem egy közös úszás, senki ne csináljon ügyet belőle, hogy éppen mennyit úszást vállal majd be, hiszen elsősorban a a jó ügy érdekében vagyunk itt - tette még hozzá Mányoki Attila.

Aki 17 kilométer leúszását tűzte ki magának erre a napra egy 500 méteres körpályán és már az indulásnál csatlakoztak hozzá például a Zalatriatlon jónéhány tagja, nap közben pedig szinte folyamatosan voltak vele a vízben, akik csatlakoztak az akcióhoz.

Ami mindenképpen sikerként könyvelhető el és egy másik siker is született a vízben. Tusa Barnabás nem csak tervezte, de el is érte a maga által megfogalmazott célt: az idén igenis "átúszta" a Balatont, igaz a Gébárti-tóban, de az 5,2 kilométert teljesítette, ráadásul a maga által kitűzött két órán belül, 1 óra 47 perc alatt.