Pénteken még igazi nyári időben zajlottak a selejtezők, illetve a verseny részét képező tesztek, szombatra viszont kissé borongósabb, ám továbbra is meleg időben folytatódtak a küzdelmek. Hét ország százhatvan versenyzője érkezett a háromnapos viadalra, s noha a funkcionális fitnesz mint sportág már régóta népszerű a testedzők körében, hazai szövetsége csak nemrég alakult meg. Szombat délelőtt volt egy kis idő beszélgetni erről is Gáspár Lászlóval, a Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség (NEFFISZ) elnökével, akit viszont nem kell különösebben bemutatni. Főleg nem Zalában, és főleg nem Zalaegerszegen. Az ismert edző és sport­ember tősgyökeres egerszegi, maga vezette és alapította az XXL fitneszklubot, de a ZTE FC labdarúgóinak és a ZTE KK kosarasainak is éveken át volt az erőnléti edzője.