ZTE FC II. - Dorog 1-2 (0-1)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Szalai.

ZTE FC II.: Köcse - Deme, Király, Tullner, Bodrogi - Balabás (Györe, 56.), Mulasics, Kozári (Dobos, 65.) - Baloteli (Molnár K., 79.), Varga L. (Wolf, 46.), Lengyel (Cserép, 56.). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Tullner 892.), illetve Vígh (13.), Barna (52.).

Nagyon fiatal átlagéletkorú csapattal állt ki a ZTE FC II., hiszen az első csapat vasárnap (20.00) játssza idénybeli első mérkőzését hazai pályán a Kisvárda ellen, így most nem számíthatott visszajátszókra Koller Zoltán vezetőedző. Öt 2006-os születésű játékos is pályára lépett az egerszegieknél. A Dorog tavaly még a második vonalban szerepelt, de utolsó helyezettként búcsúzott az osztálytól, így a vendégek kerete átalakult, de azért jócskán maradtak a keretben a tavalyiak közül is. A szinte déli kezdés miatt kánikulai hőségben indult a játék és megszerezte a vezetést a Dorog. Nem sokkal később akár növelhette volna előnyét, azonban a büntetőnél játékosa a lövés pillanatában kétszer ért a labdához (a megcsúszó láb miatt...), így hiába jutott a hálóba a labda, érvénytelenítették a találatot. Az egerszegi fiataloknak is voltak lehetőségei, de ezek kimaradtak, a második félidőben egy újabb dorogi gól következett. Úgy tűnt, jogosan reklamáltak később büntetőt a házigazdák, de nem szólalt meg a síp.

Koller Zoltán: "Szinte a fele csapat első NB III-as mérkőzését játszotta, a rutintalanság még érződött, és igazából nem is álltunk még össze teljesen. Ennek is betudható, hogy voltak ugyan ziccereink, de elhibáztuk őket. Több lehetett volna ebben a mérkőzésben, mint amit az eredmény mutat."