FC Nagykanizsa–Haladás VSE 10-0 (2-0)

Nagykanizsa, 50 néző.

FC Nagykanizsa: Kálovits - Sági, Kovács B., Bence sz., Varga D. - Józsa, Kálmán Sz., Hetesi, Lőrincz - Kolman, Szinay. Cserék: Haála Kada I., Kovalovszki, Szanyi, Szabó P., Godzsajev, Kondor, Szilágyi, János N., Fehér B., Szökrönyös D. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Lőrincz, Hetesi, János N. (3), Kovalovszki (2), Szilágyi, Fehér B., Szökrönyös D.

A legutóbbi, csütörtöki edzőmérkőzéshez képest felcserélte a "szerepeket" Gombos Zsolt vezetőedző, hiszen ezúttal azok kezdtek, akik a Mosonmagyaróvár ellen kevesebbet játszottak és csak a második félidben érkeztek a pályára az akkori kezdők. Mindennek volt jelentősége, hiszen a gólok zöme a 60. perctől esett. Az elején még a megyei bajnokságból felkerült Haladás VSE fiataljai játszottak élénkebben, de aztán a házigazda stabilabb védekezésre állt át, így a játék is kiegyenlítettebb lett és két kanizsai gól zárta az első félidőt. A második 45 perc első negyed órája után friss erők érkeztek a pályára, aminek az lett az eredménye, hogy sorozatban estek a gólok.

Jól zárta tehát a felkészülése második hetét az FC Nagykanizsa, melyben ezúttal is voltak próbajátékosok, illetve olyanok is már, akikkel megegyeztek a kanizsaiak. A találkozó után Lánczos Attila, az FCN ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, a kapus Haála Kada Iván mellett a legutóbb Teskándon szereplő Szinay Bendegúz, a Kaposvártól érkezett Kálmán Szilárd, illetve a ZTE FC, majd legutóbb a szlovén Lendva játékosa, Fehér Barnabás is Nagykanizsán folytatja. A csapat három, próbajátékból visszatért játékosa, Szabó Patrik, Varga Dominik és az NB III-as gólkirály Lőrincz Bence szintén marad a dél-zalaiaknál.

A keret ezzel még nem végleges, mert mint megtudtuk, két újabb játékossal szintén a megegyezés előtt állnak. Az eddigiek alapján pedig kijelenthető, hogy ismét erős csapata lesz az FC Nagykanizsának, amely legutóbb a Nyugati-csoportban végzett a harmadik helyen, s az ősztől kezdődő új pontvadászatban az új, Dél-nyugati csoportba került dél-zalaiak bajnokesélyesnek számítanak.