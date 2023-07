Józsi Györgyöt mindenki ismeri, aki kicsit is érdeklődött Zala sportélete, azon belül a labdarúgás iránt. Zalaegerszegi születésű, de Nagykanizsáról került fiatalon, 1970-ben a ZTE labdarúgócsapatához, hogy aztán az élvonalba jusson az akkor zöld-fehér csapattal, és 1972-től az NB I.-ben futballozzon. Később sem távolodott el a sporttól, sportvezetőként tevékenykedett, 2009-ig Zalaegerszeg önkormányzatának sportosztályát vezette, majd 2008-ban megválasztották a Zala Megyei Labdarúgó Szövetség élére.

A futballélet országos szinten érdekes változáson ment át ebben az időszakban: 2011-től a megyei szövetségek megszűntek önálló jogi személyként működni, az MLSZ tagszervezeteiként létrejött megyei igazgatóságok vették át a szerepüket, s máig ez a struktúra a hazai futballban.

Józsi György ebben az átalakulásban tevékeny részt vállalt, s ma is úgy gondol vissza rá, mint fontos időszakra Zala futballéletében.

– Tizenöt éve kértek fel, hogy vezessem a megyei szövetséget, miután az előző vezetés lemondott – említette Józsi György. – Elmondtam, hogy van egy programom, ha azt vállalja mindenki, akkor elfogadom a felkérést. Két jelölt volt a megyei szövetség elnöki tisztségére, végül döntő fölénnyel engem választottak meg. A programom lényege pedig az volt: teljesen átláthatóvá kell tenni a szövetség működését. Mindezt a csapatok érdekében és a bajnokságok zavartalan szervezéséért, továbbá az MLSZ programjainak végrehajtása is a célok közt volt. Az nem szerepelt a tervekben, hogy az MLSZ közgyűlése Zalában megszünteti a négy városi labdarúgó-szövetséget, és bennünket kér fel a feladataik átvételére. Az integráció levezénylése igen nagy feladat volt. Az ügyvitelt is elkezdtük digitalizálni. Amikor aztán 2010-ben Csányi Sándort választották a Magyar Labdarúgó Szövetség élére, az egész magyar futball nagy átalakuláson ment át. A másik nagyon fontos feladat volt a belső működési szabályzat megalkotása. Ebben hatalmas segítséget nyújtott dr. Tuboly János. Egy sor más intézkedést is hoztunk. A Norvég Alapból elnyert támogatásból segítettük az igazgatósággal kapcsolatban álló személyeket számítógépes tanfolyam elvégzésében, hiszen a digitalizációs fejlődés nem állt le. Bevezettük az elektronikus jegyzőkönyvezést, a levelezésben átálltunk az e-mailezésre. Mindezt segítette az MLSZ informatikai rendszerének folyamatos fejlődése.

A Zala Megyei Labdarúgó Szövetség sem szűnt meg, az igazgatóság a társadalmi elnökséggel együttműködve ma is része Zala labdarúgásának, és hatékonyan tudnak együttműködni. Józsi György szerint a 2011-es nagy váltás jónak tűnt, és az is lett, hiszen amit az MLSZ vezetése felvázolt, azt teljesítette. Pénzügyi stabilitást hozott ez a megyékbe, támogatásokat a csapatoknak, majd később a taorendszer is ezt a célt szolgálta. Az országos pályaépítési program révén 44 műfüves pálya létesült a megyében, a csapatok a játékvezetői és nevezési díjak nagy részét az MLSZ finanszírozza, továbbá a klubok laptopokat, nyomtatókat kaptak, defibrillátorokat szereztek be, és lehetne sorolni még.

– Mi előnyben voltunk a többiekkel szemben Zalában, hiszen két kitűnő kollégám, Zámodics Krisztián és Halász Gergő már fiatalon részt vettek a munkában – folytatta Józsi György. – Sokan féltek a változásoktól, de zökkenőmentesebbé tette mindenki munkáját. Igazolásért, átigazolásért ma már nem kell Zalaegerszegre utazni a megye minden pontjáról, egyszerűsödött sok minden. Ebben a munkában sokat jelentett számomra a sportolói múltam és az önkormányzat sportirányításában szerzett hosszú tapasztalatom. Ezt igazolta vissza a két belső ellenőrzés 2015-ben és 2021-ben, hiszen a budapesti igazgatóság után mindkétszer Zala kapta a legmagasabb értékelést.

Józsi György 2021-ig az MLSZ Amatőr Bizottságának is tagja volt, egészen 2022-ig pedig a titkári pozíciót is betöltötte. Az idei év elején aztán jelezte: átadná a helyét másnak. Ennek okáról így beszélt:

– Tizenöt év hosszú idő, és az idén hetvennégy esztendős leszek. Új programokat indít el az MLSZ, az igazgatóságokon 2025-ig vannak érvényben a jelenlegi kinevezések. Én amúgy sem szerettem volna ennél tovább maradni, s úgy gondoltam: legyen egy fiatal utód, aki már benne van a munkában, és két év múlva nem a nulláról kell kezdenie. Szekeres Szabolcs ráadásul minden tekintetben megfelel erre a posztra. Július elsejétől már ő az igazgató, engem pedig felkértek, hogy segítsem a munkát továbbra is. A fegyelmi bizottságba neveztek ki, és persze a személyes kapcsolatok is megmaradnak, amelyek kiépültek az évek során. Nincs lezáratlan ügy, és bár persze sok olyan információ van, amit nem lehet csak úgy átadni, de itt vagyok, és bármikor rendelkezésre állok, ha bármiben segíthetek. Ugyanígy volt ez akkor is, amikor az önkormányzattól eljöttem, számomra akkor is ez volt a természetes.