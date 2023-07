Egyikük, Vámosi László (aki a kihívást tavaly már harmadszor teljesítette) 2023-ban is szerette volna átszelni az országos két keréken, ám egyéb okok miatt erre most nem kerülhetett sor. Ám kihasználva a lehetőséget, hogy a táv érintette Zalaegerszeget is, a klub hivatalos frissítő ponttal várta a résztvevőket.

- A túra két végpontja megegyezett a tavalyival, csak éppen fordított sorrendben: a rajt volt Sátoraljaújhelyen, a cél pedig Szentgotthárdon - mesélte Vámosi László. - Budapesten volt a féltáv, az ötven indulóból 25 addig tekert, Zalaegerszegig pedig végül kilenc kerékpáros jutott el. Közülük a legjobbat, Boruzs Zsoltot a hatodik nap reggelén köszönthettük, míg a mezőny vége jó négy nappal később érkezett. Miután mindenki saját tempóban teljesíti a távot, nem csoda, ha 1300 kilométer után már ilyen nagy volt a szórás.

A kihívásról érdemes tudni, hogy az útvonal kifejezetten kerüli a sík vidékeket, az Északi-, majd a Dunántúli-középhegységen halad végig. Ráadásul az élmény természetközeli is, aszfaltos utak csak mintegy 10 százalékban részei az etapnak, erdőn-mezőn-hegyen-völgyön kell haladniuk a résztvevőknek. Akiknek idén azért abból a szempontból szerencséjük volt, hogy a június 2023-ban nem volt annyira, mint szokott. és mint például tavaly...

Az egerszegi bringások egyébként igyekeztek minden túrázóval személyesen találkozni, és az utolsó, éjszakai érkező kivételével ez sikerült is. A frissítő csomagját (benne alma, banán, energia szelet, kávé, és még néhány, a ZKSE által összekészített cucc) ő is megkapta, a többieknek viszont a zalaiak személyes támogatását is élvezhették: a helyi biciklisek néhány kilométeren át együtt tekertek velük. Mert ahogy Vámosi László mondta: néhány baráti szó, egy kis beszélgetés mindennél többet jelent ilyenkor.

A ZKSE-sek pedig most is tervezik a jövő évi visszatérést: frissítő partnerként biztosan, de talán résztvevőként is.