A szurkolói zónában már órákkal a fő mérkőzés előtt nagy volt az élet. Ügyességi játékok várták a szurkolókat és a ZTE FC eddigi két trófeája, a 2002-es bajnoki címért kapott serleg, valamint az idei Magyar Kupa-győzelemért járó trófea várta a drukkereket, akik fotózkodhattak velük. Az új Zete Shopban is nagy volt a forgalom, amikor pedig megérkezett az Union Berlin magyar válogatott játékosa, Schäfer András volt dolga bőven... A középpályás sérülése miatt nem léphetett pályára, viszont vállalta a szurkolói találkozót, így válaszolt a feltett kérdésekre, szorgalmasan osztotta az autogramokat és persze készültek vele a közös fotók.

Bent, a stadionban már egy órával kezdés előtt elkezdődött a program, amikor a ZTE FC leány és utánpótlás csapatait köszöntötték, és a klub vezető jutalmazták a legjobbakat. Köszöntötték az idei Magyar Kupa-győztes együttes tagjait, illetve a kezdés előtt egyenként szólították a pályára a ZTE keretének tagjait, akik a következő szezonban képviselik a klubot.

Fotó: Szekeres Péter

ZTE FC - 1. FC Union Berlin 3-2 (2-1)

Zalaegerszeg, 3027 néző. Jv.: Erdős (Vigh-Tarsonyi, Tóth II.).

ZTE FC: Senkó - Huszti, Mocsi, Safranov, Gergényi - Sankovic, Szendrei - Szalay, Tajti, Meschjack - Sajbán. Cserék: Kovács B. (63.), Bedi (63.), Soltész (63.), Németh D. (63.), Ikoba (70.), Milovanovikj (70.), Klausz (77.), Csóka Do. (80.), Gyurján (kapus, 84.), Tullner (86.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Union Berlin: Busk - Jaeckel, Heintz, Knoche - Skarka, Roussillon - Thorsby, Král, Pantovic - Kaufmann, Behrens. Cserék: Stein (kapus, 46.), Leite (46.), Doekhi (46.), Trimmel (46.), Siebatchen (46.), Khedira (46.), Dehl (58.), Aaronson (58.), Laidouni (58.), Kemlein (58.), Fofana (58.).Vezetőedző: Urs Fischer.

Gólszerzők: Sajbán (1., 28.), Meshack (48.), illetve Kaufmann (45.), Aaronson (89.).

A délutáni kezdés miatt kánikulai hőségben indult a találkozó, de a ZTE szempontjából parádésan. Alig indult el a játék, amikor Jaeckel a kezdőkörből akart hazaadni, de sutára sikeredett a mozdulata, Sajbán lecsapott a labdára és kapura vezetve, 14 méterről higgadtan gurított a jobb alsó sarokba, 1-0. Mondhatjuk, ez gyorsan ment. Egy éve, a Milan elleni Fiesztán is is a zalaiak szerezték az első gólt, s tudjuk, hogy akkor nyertek is. Most azért nem volt telt ház, mint akkor, de egy átlagos bajnoki meccs nézőszáma összejött a Bundesliga negyedik helyezettje ellen, amely indulhat a BL főtáblán is, ami jelzi, hogy erős csapatról van szó. A 3. percben majdnem összejött nekik az egyenlítés, de Mocsi Attila jól lépett közbe és szögletre mentett. A Union kicsivel később kezdte a felkészülését, mint a ZTE, hiszen neki nem kell selejteznie a nemzetközi kupában, egyből főtáblán, míg az egerszegi együttesre a Konferencia-ligában nem egészen két hét múlva már tétmeccs vár az NK Osijek ellen.

Többet támadott a házigazda, hogy aztán a 2. percben megint Sajbán villanjon. Mocsi passzolt fel a 16-oson belülre, a labdát Szendrei egy légstoppal vette le, Szalay pedig 18 méterről lőtt. Busk kapus lábbal próbált védeni, de a labdára Sajbán csapott le és egy csel után az ötöd vonaláról a léc alá lőtt, 2-0. A Paksról érkezett Sajbán Máté bemutatkozása új csapatában eddig nem is sikerülhetett volna jobban. Később is az érződött, hogy a berliniek megzavarhatók, a 40. percben Meshack kissé jobbról nagyon nagy lövést eresztett kapura, Busk bravúrral mentett szögletre. A ZTE jól játszott, akadtak szép támadásai, de a Union is veszélyeztetett. Még a szünet előtt szépített, amikor a 45. percben Kaufmann cselezett a 1-oson belül és jobbal, kissé balról nagyon szépen nyesett a bal alsó sarokba, 2-1.