Ennek megfelelően előbb a csoportküzdelmek zajlottak, majd egyenesági kieséses rendszerben folytatódott a reggeltől kora estig tartó, színvonalas mérkőzésekkel tarkított torna. Bekő Sándor főszervező lapunknak elmondta: a torna egyik fő célja a helyi sportszeretők számára játéklehetőség biztosítása. Várföldén igen népszerű a kispályás labdarúgás, generációkon át öröklődik a sportág szeretete. Az öregfiúk csapat korábban több alkalommal is volt kupagyőztes, jelenleg a Majd Jövőre FC számít a legerősebb helyi csapatnak, de idén már a tizenéves fiatalokból álló Kokány Bt. is pályára lépett, ők most első alkalommal vettek részt a tornán.

A torna győztese ezúttal a letenyei Totesz FC csapata lett, amely a döntőben 1-0 arányban bizonyult jobbnak a címvédő Valkonyánál. A letenyeiek így a tavalyi második helyezésüket követően először nyerték el a bajnoki címet. Harmadik a Majd Jövőre FC lett, ők 2-2 arányú döntetlen után büntetőrúgásokkal múlták felül a Becsehely csapatát. A torna legsportszerűbb csapatának a Kokány Bt.-t, legjobb kapusának a B.S.K. csapatában játszó Bódi Eriket, a legjobb mezőnyjátékosnak a valkonyai Boross Bencét választották, míg a legeredményesebb játékos a Totesz FC tagja, Adorján Ferenc volt. A szervezők két különdíjat is átadtak, a félpályás üres kapura rúgó versenyt Tamás Donát, a céltáblás focikapura rúgó versenyt Heiszter Hanna nyerte.