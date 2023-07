Már a szombati versenyek során is ott volt a pályán napjaink legjobb hazai női kerékpárosa, Vas Blanka, aki nem olyan régen megnyerte az országúti magyar bajnokságot, majd nem sokkal később „elvitt” egy szakaszt a női Giro d’Italián is (a Team SD Worx színeiben). És úgy tűnik, zökkenő nélkül sikerült az átállása a hegyikerékpáros versenyekre is, hiszen kezdésként legjobbnak bizonyult az XCC női elit mezőnyében – míg a férfiaknál a nemrég az Európa Játékokon is szerepelt Palumby Zsombor nyakába került a bajnoki arany.

A második napon igazi nagyüzem következett az XCO keretében, a prímet pedig ekkor is az említett két versenyző vitte – a nőknél Vas Blanka, a férfiaknál pedig Palumby Zsombor bizonyult a legjobbnak. Mindketten megvédték tavalyi elsőségüket, utóbbi sikerét pedig egy kicsit zalainak is érezhettük, hiszen fiatalon a megyeszékhelyi Green Zone-ZKSE utánpótlásában nevelkedett.

Az egerszegi klubnak ezúttal bajnoki cím nem jött össze (válogatottjuk, Bruchner Regina egyetlen másodperccel csúszott le az elsőségről), viszont három versenyzőjük ismét dobogóra állhatott.

A női bajnok Vas Blanka

Fotó: Gergely Szilárd

További zalai eredmények, XCO, U9, fiúk: 10. Ferencz Mátyás (Green Zone-ZKSE). U11, fiúk: 9. Békefi Ábel (ZKSE). Lányok: 2. Péterffy Róza Luca. U13, fiúk: 4. Bruchner Máté (ZKSE), 13. Bokán Samu, 15. Nyiri Bence (mind Kanizsa14). U13, lányok: 12. Babics Zita (Kanizsa14). U15, fiúk: 14. Bokán Simon (Kanizsa14), 16. Nemes Ferdinánd (ZKSE). U17, fiúk: 4. Kálmán Dániel Ákos, 8. Forgács Patrik (mind ZKSE), 26. Czvitkovics Kristóf, 28. Harmath Bence (Kanizsa 14). U19, fiúk: 3. Endrédi Máté (ZKSE), 11. Bacsi Csongor (Kanizsa). Lányok: 2. Bruchner Regina (ZKSE). Master1, férfiak: 5. Varga Sándor (ZKSE). Master2, férfiak: 4. Dervalics Gábor, 8. Horváth Szabolcs (ZKSE).