Horvátország legmodernebb stadionja várta a ZTE FC együttesét, hiszen annyira új az Opus Aréna, hogy szombaton avatták fel és a csütörtöki volt a második hivatalos mérkőzés az impozáns létesítményben. Hazai oldalon éppen ezért nagy volt a várakozás, ugyanis ebben a miliőben mindenki, akivel csak találkoztunk – persze eszéki részről – csakis győzelmet várt. Ahogy persze a ZTE FC is ezzel a céllal érkezett, hiszen a meglepetésről nem mondhatott le Boér Gábor csapata sem.

Amikor kifutott a ZTE FC együttese melegíteni a gyepre, már zúgott a „Hajrá, Zete!” az Opus Arénában, hiszen legalább hatszáz egerszegi drukker érkezett a szlavóniai városba, hogy hangjukkal segítség csapatukat.

NK Osijek – ZTE FC 1-0 (0-0)

Eszék, Opus Aréna, 12 011 néző. Jv.: Dankert (Schaal, Rohde – németek).

NK Osijek: Malenica – Grzan, Mkrtchyan, Brlek, Drambayev – Caktas (Pusic, 62.), Jugovic (Fiolic, 80.), Nejasmic – Fucak (Bukvic, 62.), Miérez, Lovric (Spoljaric, 90.). Vezetőedző: Stjepan Tomas.

ZTE FC: Senkó – Huszti, Mocsi, Safranov, Gergényi – Meshack (Bedi, 87.), Sankovic, Szendrei, Szalay (Németh D., 75.) – Tajti (Kovács B., 68.), Sajbán (Ikoba, 75.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerző: Miérez (90+1.).

Sárga lap: Miérez (50.), illetve Meshack (48.), Tajti (53.).

Az egerszegiek összeállítása nem okozott meglepetést, a hazaiaknál viszont a bosnyák válogatott védő, Adrian Leon Barisic végül nem tudott pályára lépni. Kifogástalan talaj fogadta a csapatokat, ez nem lehetett akadálya a jó játéknak és az eredményes futballnak. Az eszéki csapat védelmében jobb oldalán egy ismerős helyezkedett, hiszen Sime Grzan két szezonnal ezelőtt kölcsönben éppen a ZTE-ben szerepelt és a kispadon is akadt egy volt Egerszegi” Josip Spoljaric.

Igazi futballhangulat várta a két csapatot, amikor kifutottak a kezdésre, a ZTE pedig azonnal letámadásra állt rá. Úgy tűnt, ezt választotta annak érdekében, hogy megzavarja a házigazdát, amely viszont határozottan kezdett. Az eszékiek kevés labdához engedték a zalaiakat és a 8. percben egy eladott labda után teljesen tűzbe jött az Osijek. Előbb Mocsi blokkolt mellel egy lövést, majd Senkó kapusban akadt el a labda, és ezek már nagy helyzetek voltak. Az egerszegiek nyomás alá kerültek, pár perc múlva egy gyors hazai akció után újra Senkónak kellett kiütni egy labdát. A 15. percben aztán a zalaiak is vezettek végre egy ígéretesnek tűnő támadást, aminek szöglet lett a vége, de persze több kellett volna ezekből. A 17. percben jött is egy Sajbán-fejes, de Malenica kapus fogta a labdát. Ettől függetlenül támadásban maradt az Osijek, de már nem azzal az elánnal, mint az első 15 percben. A ZTE FC nehezen tudta megtartani a megszerzett labdáit, túl gyorsan visszakerült az eszékiekhez ahhoz, hogy felépített támadásokat tudjon az egerszegi csapat vezetni. Viszont volt néhány kontra, amiben továbbra is bízhattak a vendégek. A 34. percben egy ilyen végén jutott szabadrúgáshoz a ZTE, de Szalay tekerését a fölé tolta a kapus. A 39. percben viszont csaknem ünnepelhettek a hazaik, amikor Miérez fejelt a lendületből érkező Nejasmic-hoz, aki ballal a rövid sarkot célozta meg, de a kapufa tövéről kifele pattant a labda. A 41. percben újra, hiszen Lovric szabadrúgását lépte át Miérez, és a labda ismét a jobb kapufát érintette, amely a gólvonal előtt keresztbe gurult, de szerencsére nem érkezett senki… Ezek azért már nagy helyzetek voltak és kellett a szerencse is a ZTE csapatának, hogy elkerülje a gólt. Ez is kellett, hogy ne hátrányból kezdje a második félidőt a Zete, amely a tervét tartani tudta.

A második félidő elején előkerültek a sárga lapok is és amikor a helyi műsorközlő ismertette a napi nézőszámot, hatalmas ováció fogadta. Több, mint tizenkétezer néző foglalt helyet a lelátókon, amivel túlszárnyalták a szombati, avatóünnepség kilencezres nézőszámát. A pályán a ZTE FC keményen dolgozott, hogy tartani tudja az eredményt, de nem is számított másra, mint egy ilyen találkozóra. Az Osijek edzője, Stjepan Tomas kettő cserével próbálta felrázni együttesét és Boér Gábor is változtatott. Az eredmény ugyanis a zalaiaknak kedvezett, s mindaddig, amíg nem születik gól (persze hazai…) addig ez így is marad. Meshacknak volt egy jó lövése, de mellé ment, az eszékiek pedig mentek előre. Boér Gábor is kettős cserét „vetett be” , Ikoba érkezése például már nem is biztos, hogy a csak a támadások elősegítését szolgálta, hanem a pontrúgásoknál jól jöhetett a magasságfa a kapu előtt, amikor védekezni kellett. A ZTE FC pedig elkezdett egyre bátrabban játszani, egyértelműen Meshack volt a zalaiak legkreatívabb játékosa. Telesen kiegyenlített volt a találkozó, a 82. percben pedig Németh Dániel kerül lövőhelyzetbe, de kimaradt a lehetőség. Egyre idegesebbek lettek a horvátok, hiszen arra nem számítottak, hogy nem szereznek gólt, márpedig a 88. percben is ez volt a helyzet. De maradat így…. A 91. percben jobb oldali beadás érkezett a zalaiak kapuja elé, látszólag mindenki leblokkolt a ZTE játékosai közül, Miérez kibújt őrzői közül és négy méterről a bal sarokba fejelt, 1-0.

Ez lett a végeredmény is, ami boszantó a ZTE szempontjából, hiszen már úgy tűnt, hogy gól nélkül hozza le a mérkőzést, ami számára lett volna kedvező eredmény. Visszavágó jövő csütörtökön Zalaegerszegen, még korántsem reménytelen helyzetből. A ZTE játékosai a lefújás után odavonultak a zalai tábor elé, megköszönve a biztatást.