A dél-zalai együttes szakmai stábjának tagjai megmutatták, hogy az edzéseken érdemes megszívlelni az instrukcióikat, hiszen nemcsak sok évvel ezelőtt voltak a sportág mesterei, de most is megállják a helyüket a pályán. A KKKK színeiben eredményesen lapátolt a viadalon a klub nemrég viszatért korábbi versenyzője, Németh Ádám is.

Plastex KKKK eredményei. K1 női masters 200 méter, „40-44-es korosztály”, A döntő: 1. Paksy Tímea (PKKKK). K2 női masters 200 m, 40-44, A döntő: 1. Paksy Tímea-Szádovszki Ágnes. K2 vegyes, masters, 500 m, 40-44, A döntő: 1. Paksy Tímea-Szádovszki Zsolt. K4, vegyes, masters 500 m, 40-44, A döntő: 1. Paksy Tímea-Szádovszki Ágnes-Szádovszki Zsolt-Németh Ádám. K2, vegyes, masters 200 m, 45-49, A döntő: 1. Szádovszki Ágnes-Szádovszki Zsolt. K2, férfi, masters, 200 m, 35-39, A döntő: 1. Németh Ádám-Kovács Tamás (PKKKK; Siófoki Kajak-Kenu Klub). K1, férfi, masters, 200 m, 35-39, A döntő: 1. Németh Ádám. K2, férfi, masters, 500 m, 35-39, A döntő: 1. Németh Ádám-Kovács Tamás. K1, férfi, masters, 500 m, 35-39, A döntő: 2. Németh Ádám.