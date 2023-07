A múlt héten látott munkához a labdarúgó NB III. Nyugati-csoportban legutóbb harmadik helyen végzett kanizsai együttes, pénteken pedig már egy edzőmeccsen is túljutott. A Szepetnek csapatával találkozott Gombos Zsolt együttese és 10-0 lett a végeredmény. Azon a meccsen, amin az első félidőben főleg azok szerepeltek akik próbajátékon vesznek részt, míg a második játékrészben már a tervezett kezdők jutottak szóhoz.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy több kanizsai játékos is próbajátékon van, közülük Szabó Patrik visszatért az ETO FC-től, s van rá esély, hogy marad a korábbi alapember. A Varga Dominik az Ajkánál készül, Lőrincz Bencét - a legutóbbi NB III-as gólkirály - a Kozármisleny hívta próbajátékra.

Szerdán tehát jön a kanizsaiak számára az újabb felkészülési mérkőzés, s közben napvilágot látott egy hír, miszerint több NB III-as csapat is azt kezdeményezi - köztük az FC Nagykanizsa - hogy a kötelezően előírt vasárnapi játéknapok helyett, lehessen szombaton is játszani a bajnoki találkozókat. Gombos Zsolt, az FCN vezetőedzője evvel kapcsolatban úgy nyilatkozott: ő is tud erről, vannak érvek mellette, de a „bejáratott” vasárnapok mellett is.

– A szombati játéknap abból a szempontból jobb lenne mindenkinek, hogy a héten lehetne egy hétvégi szabadnapja mindenkinek, de mi már hozzászoktunk a vasárnapi meccsekhez is - jegyezte meg ezzel kapcsolatban a szakvezető. - A szabadnap ez után is jár a játékosoknak, de főleg a családosok szempontjából nem mindegy, hogy vasárnap, vagy hétfőn pihenhetnek. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben is azt kel figyelembe venni, hogy a nézőknek mi a jobb, hiszen a játék értük van.

Az FC Nagykanizsa ügyvezetője, Lánczos Attila a kezdeményezés hátteréről beszélt.

– Az NB I. élvezett prioritást az eredeti döntésben, hogy lehetőleg az alacsonyabb osztályokban rendezendő meccsek ne azonos napon legyen, mint az élvonalbeli találkozók - hallottuk Lánczos Attilától. - Azóta viszont az élvonalbeli mérkőzések gyakorlatilag a hét vége minden napján vannak, így egy-egy forduló nagyon osztott lett. Korábban, volt már erre kezdeményezésünk, amit valamennyi NB III-as csapat támogatott, hogy lehessen eltérni a vasárnapi meccsrendezéstől, de akkor ezt nem is véleményezték a szövetség részéről. Azért támogatjuk mi is, hogy nagyobb legyen a mozgástere a csapatoknak. Kedvezőbbnek ítéljük meg a szombati meccsnapokat, hiszen a megyei bajnokság meccsei általában vasárnap vannak, így a közeli településekről talán többen jönnének el a mi mérkőzéseinkre.

Kíváncsian várjuk, vajon az ősztől lesznek-e szombati meccsek - az NB III-ban is.