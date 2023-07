Az NB III-at a nyáron átszervezték, hiszen az eddigi három helyett, négy csoportban zajlanak a küzdelmek. A csoportok létszáma csökkent (16-16), az FC Nagykanizsa és a ZTE FC II. külön csoportban folytatja, így ebben a szezonban nem rendeznek zalai rangadót az NB III-ban. A dél-zalaiak a Dél-nyugati csoportban favoritnak számítanak, míg az egerszegiek nagyon fiatal csapattal tervezik végigjátszani a bajnokságot az Észak-nyugati csoportban, s elsődleges céljuk továbbra is az, hogy játékosaik fejlődjenek és bent maradjanak.

Az FC Nagykanizsa számára vasárnap (17.30) az MTK Budapest II otthonában jön el a bemutatkozás az új szezonban

- A felkészülésünk alapvetően jól sikerült, bár éppen a legutolsó edzőmeccsünk kissé számomra is rosszul esett… - kezdte evvel Gombos Zsolt, az FC Nagykanizsa szakvezetője. – A Koprivnica elleni meccsünkön ugyanis négy gólos előny után egy rövid idő alatt egymás után négy gólt kaptunk, és ez egyáltalán nem volt jellemző ránk. Azt gondolom, hogy ez a pofon jókor jött, hogy mindenki ráébredjen, sokat kell még dolgozni. A keretünkben van még nyitott pozíció, egy védekező játékost, valamint egy, a fiatal szabálynak megfelelő játékost szeretnénk még igazolni. Ha ez mégsem sikerül, nagyjából akkor is rendben vagyunk. Ugyan mindössze 17 mezőnyjátékossal rendelkezünk, ami kevésnek tűnik, ám akik érkeztek, ők is beleálltak a munkába. Jelentős mozgás volt a keretben, hiszen új játékosok is érkeztek, és persze voltak távozók is. A legutóbbi bajnokságban a Nyugati-csoportban bronzérmes lett a kanizsai csapat, és a nyáron megfogalmazódott, hogy az új bajnokságban még előbbre akarnak lépni. Akkor tehát irány a bajnoki cím?

– Nagyon szeretnénk, de azt is tudjuk, hogy mindez nehéz lesz - állapította meg Gombos Zsolt. – Kezdjük látni, hogy kiket igazoltak a riválisok, ám azt is látjuk: ha a maximumot hozzuk a szezon során, akkor meg lehet csinálni. Azt fontosnak tartom, hogy Varga Dominik, Szabó Patrik és Lőrincz Bence maradt az együttesnél. Ők fontos láncszemei csapatunknak. Szeretnénk valóban kimaxolni ezt a szezont, de ehhez mindenképpen kell egy jó nyitány is. Ráadásul szerdán újabb forduló következik, és akkor az Iváncsa érkezik hozzánk, amely az egyik fő riválisunknak tűnik. Szombaton az MTK II ellen és szerdán az Iváncsa ellen is a lehető legjobb csapatot kell szerepeltetnünk. A nyáron jó munkát végeztünk, az erőnléttel nem lehet gond.

Az NB III. Észak- nyugati csoportban szereplő ZTE FC II egészen más tervekkel várhatja a szezont. Az egerszegi fiatalok már szombaton bemutatkoznak, amikor 13 órakor hazai pályán a Dorogot látják vendégül. Koller Zoltán vezetőedzővel azt beszéltük át, milyen tervekkel és célokkal vágnak neki az új bajnokságnak.

– A szokásos módon zajlott felkészülésünk, hiszen a korábbiaknak megfelelően rugalmas a keretünk – mondta Koller Zoltán. – Vannak, akik az első csapattal is készülnek, és persze vannak a fiatalok. Érkeztek a keretbe olyanok, akik előtte már a mi játékosaink voltak, de közben elkerültek innen, s most visszatértek. A munka menete megfelelően zajlott, öt edzőmeccset játszottunk, ezek a terveknek megfelelően sikerültek. Ami továbbra is megszokott, hogy a keretünk az átigazolási időszak végéig még változhat. Egy valami viszont biztos: rendkívül fiatal csapattal vágunk neki a bajnokságnak, hiszen 2006-os és 2007-es születésű futballistáink is vannak. Ami örömteli, hogy három olyan labdarúgónk van, vagyis Balabás Bence, Lengyel Noel és Bodrogi Bence, akiket meghívtak az U18-as válogatottba. Az új bajnokság érdekes lesz, ráadásul az egyik legerősebbnek tartott csoportba kerültünk. A létszám 16 csapatra csökkent, de ugyanúgy három kieső lesz. Ezzel a fiatal együttessel továbbra is az lehet a célunk, hogy megőrizzük az NB III-as tagságunkat.