Igazán elegáns, ugyanakkor barátságos környezetet választott a ZTE FC a sajtóval való találkozásra a Tabán szélén található Sunhill Bistro biztosította helyszínnel, ahonnan a kilátás is kiváló a városra. Sallói István sportigazgató elmondta, az OTP Bank Ligában az első öt hely valamelyikén szeretnének végezni, ennek érdekében még egy-két igazolást terveznek, hogy a keretük olyan erős legyen, ami a céljaiknak megfelel.

A zalaiak eddig megszerezték Sajbán Mátét Paksról, Soltész Istvánt Budafokról és Senkó Zsombort Diósgyőrből, illetve újabb egy évre kölcsönvették Mim Gergelyt a Puskás Akadémiától.

- Olyan embereknek adunk lehetőséget, akikben a jövőt látjuk és a tehetséget. Ezzel a magyar labdarúgásnak is nagy hasznot hajtunk” - mondta Sallói, aki hangsúlyozta, hogy a Budafok elleni kupadöntőben is két fiatal futballista szerezte góljaikat. A sportigazgató rávilágított, hogy az élvonal hat klubjának nincs kiemelt akadémiája, ilyen a ZTE FC is. Ezek nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen nekik is meg kell felelniük az úgynevezett fiatalszabálynak. Példaként említette, hogy a válogatott kerettag Demjén Patrik azért is távozott az MTK-hoz, mert nagyon jó ajánlatot kaptak érte, másrészt a fiatalszabály miatt. Helyére a zalai kötődésű Senkó Zsombort igazolták, aki előbb Szombathelyre, majd a Juventushoz került, most pedig Diósgyőrből érkezett.

Sallói szerint minden profi csapat utánpótlásának akadémiának kellene lennie egyenlő feltételekkel, hogy az elvándorlás megszűnjön.

Jövő szombaton a Bajnokok Ligája-csoportkörös német 1. FC Union Berlint fogadja a ZTE FC a Zete Fieszta keretében, majd július 20-án Steven Gerrard vezetőedző szaúdi csapatát, az Al-Ettifaqot látja vendégül. A Konferencia-liga-selejtező második fordulójában a zalaiak július 27-én látogatnak a horvát NK Osijek otthonába, a hazai visszavágót pedig augusztus 3-án játsszák.

- Olyan eseménysorozat előtt állunk nyáron, ami szenzációsnak ígérkezik, és szeptember elején a Ferencváros vendégjátékával zárul. Ebben az időszakban a futball fővárosává válunk sok érdekes és izgalmas meccsel - mondta Sallói.

Hozzátette, bár az Union Berlin magyar válogatott játékosa, Schäfer András sérülés miatt nem léphet pályára a Zete Fieszta elnevezésű eseményen - amelynek keretében tavaly nyáron 3-2-re legyőzték az AC Milant -, de ott lesz a stadionban és találkozik a szurkolókkal.

Végh Gábor, aki már kilenc éve tulajdonosa a klubnak, leszögezte, hogy a Konferencia-ligában a csoportkörbe jutás a céljuk, bár első ellenfelük, az NK Osijek más polcon van költségvetés és nemzetközi tapasztalat tekintetében is, a ZTE pedig 13 év után tér vissza a nemzetközi porondra.

A stadionban voltak átalakítási munkálatok, ezeknek köszönhetően akár a csoportkör mérkőzéseit is játszhatnák. Mint mondta, 25 fős kerettel dolgoznak, ami a legszűkebb az NB I-ben, de nincsenek igazolási és eladási kényszerben sem.

Végh Gábor megjegyezte: bár nincsenek benne az akadémiai rendszerben, de magas minőségű munkát szeretnének végezni az utánpótlásban, és kiváló szakembereik vannak Molnár Balázs vezetésével. Hangsúlyozta, a játékosáramlás megfordult, immár visszajönnek az akadémiákról a fiatalok, és nem elmennek. Végh Gábor nem foglalt állást annak kapcsán, megfelelő-e Magyarországon a 12 csapatos élvonal, azt viszont hangsúlyozta, nagyon hiányoznak neki az NB I-ből a megyeszékhelyek tradicionális csapatai, például a Győr, a Szeged, a Pécs vagy a Szombathelyi Haladás.

Egy jeggyel, vagy bérlettel ingyen mehet két meccsre

A jegyértékesítés már megkezdődött, a ZTE FC honlapján online vásárolhatók meg a belépők a Union Berlin elleni találkozóra, de a ZTE pénztáraiban is hétköznaponként. A július 15-én sorra kerülő fieszta belépőjével viszont a szurkolók most két legyet üthetnek egy csapásra, ugyanis aki jegyet vált az 1. FC Union Berlin elleni összecsapásra, ugyanazzal a belépővel ingyen tekintheti majd meg a ZTE FC augusztus 3-án sorra kerülő, NK Osijek elleni Európa Konferencia-liga visszavágót is. Sőt, ezen túlmenően aki bérletet vált a ZTE FC 2023-2024. évi bajnoki szezonjára, szintén ingyen tekintheti meg az Union Berlin elleni és az NK Osijek elleni találkozókat.