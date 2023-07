ZTE FC - Kisvárda Master Good 0-2 (0-2)

Zalaegerszeg, 2314 néző. Jv.: Andó-Szabó (Tóth II. V., Georgiu).

ZTE FC: Senkó - Lesjak (Huszti, 46.), Mocsi, Csóka D., Bedi (Gergényi, 46.) - Mim, Sankovic (Tajti, 46.), Soltész, Meshack (Sajbán, 46.) - Ikoba, Németh D. (Klasuz, 46.)Vezetőedző: Boér Gábor.

Kisvárda: Petkovic - Kovacic, Jovicic, Széles - Cipetic, Lucas, Ötvös (Körmendi, 79.), Vida (Ilievski, 90.) - Czékus (Navratil, 54.), Mesanovic (Makowski, 89.), Spasic (Alic, 89.). Vezetőedző: Milos Kruscic.

Gólszerző: Mesanovic (7., 15.).

Sárga lap: Tajti (48.), Huszti (65.), Csóka (76.), illetve Vida (45.), Széles (52.)

A ZTE FC az új szezont már csütörtökön megkezdte, amikor Eszéken, az Európa Konferencia-ligában mutatkozott be. Akkor balszerencsés vereséget szenvedett Boér Gábor együttese, hiszen a 91. percben kapott góllal kapott ki, s így várhatja a csütörtöki, egerszegi visszavágót. Ám az még odébb van, igaz, gyorsan itt lesz...

Vasárnap este ugyanis előbb a Kisvárda várt a ZTE FC együttesére bajnoki találkozón. Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője még a múlt héten, Eszéken, a találkozó után nem győzte hangsúlyozni, hogy mennyire fontos lesz csapata számára a Kisvárda elleni összecsapás is. A mérkőzést eredetileg idegenben vívta volna a ZTE együttese, de a zalaiak kérésére a Kisvárda végül belement a pályaválasztói jog felcserélésébe.

A Kisvárda pénteken szurkolói ankétot tartott és szó esett erről is. A cserével ugyanis a Kisvárda három idegenbeli találkozóval nyitja az új bajnokságot, ami valljuk meg, nem éppen ideális egy csapat számára sem. Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója ezt is megemlítette, és megjegyezte: erkölcsi alapjuk lett volna elutasítani a ZTE FC kérését. Annak idején ugyanis, 2021 februárjában a pályahelyzet miatt éppen a Kisvárda kérte a zalaiakat, hogy cseréljék fel a pályaválasztói jogot, de akkor a kék-fehérek nem mentek ebbe bele, mondván, ezzel sorozatban három idegenbeli mérkőzésük jönne. Azt a mérkőzést az eredeti időpontban, de Újpesten rendezték meg semleges helyszínen, amit a Kisvárda 2-1-re megnyert.

"Mégsem a revansvágy vezérelt bennünket, és az, hogy a kölcsönkenyér visszajár, hanem felülemelkedtünk a történteken, figyelembe véve a magyar labdarúgás érdekét és azt, hogy tavaly nem véletlenül lettünk az élvonal legsportszerűbb csapata, ami valahol kötelez is bennünket az ilyen szemléletre. Ezzel együtt szeretnénk a lehető legjobban kijönni a ZTE, a Kecskemét és az MTK elleni idegenbeli meccsekből, a bajnokság második körének elején pedig háromszor itthon játszhatunk.” - indokolta meg Révész Attila a mostani döntésüket a klub honlapján.

Nos, ilyen előzmények vezették fel az első bajnoki találkozót. Na, meg egy hatalmas vihar.... Bő két órával a mérkőzés előtt özönvízszerű zivatar csapott le Zalaegerszegre, egy órán át gyakorlatilag ömlött a víz, jéggel vegyítve. A ZTE Aréna parkolóját elöntötte a víz, a tűzoltóknak kellett kiszivattyúznia a vizet. Sokan azt is felvetették, hogy ebben a helyzetben meg tudják-e rendezni a találkozót, s noha a pályán nem állt a víz, de nedves és csúszós volt a talaj. A ZTE FC összeállítása több helyen is változott a csütörtöki EKl-találkozóhoz képest, ami várható volt.

A találkozót több, mint biztatóan kezdte a ZTE FC csapata, hiszen az első öt percben helyzeteket dolgozott ki, lendületesen játszott, ami a közönségnek is tetszett. Ami viszont már nem annyira, hogy a Kisvárda egy ellentámadás végén megszerezte a vezetést. Spasic indult meg a bal oldalon, majd visszagurított, a kaputól 12 méterre Mesanovic lőtt, Csóka belevetődött, de a lábáról a jobb alsó sarokba csorgott a labda, 0-1. A talaj nagyban megtréfálta a játékosokat, főleg indításoknál és volt hogy el-elcsúsztak egy-egy átadásnál. A 15. percben pedig hidegzuhanyként hatott a hazai nézőkre, hogy már kettővel vezet a Kisvárda. Jobb oldali akció futott a pályán, Cipetic lépéselőnybe került Bedivel szemben, középre gurítását pedig a teljesen egyedül maradt Mesanovic négy lépésről továbbította a hálóba, 0-2. Szervezett csapat benyomását keltette a Kisvárda, amely az ilyen lehetőségeket könyörtelenül kihasználja. A ZTE dicsérete, hogy nem zuhant össze a rossz kezdés után, továbbra is támadott. A 25. percben csaknem sikerült is bevenni a kaput, amikor Ikoba bújt ki őrzője mellől, de ötméteres fejesét Petkovic bravúrral kiütötte. A Kisvárda türelmesen futballozott, de mondhatjuk azt is, hogy engedte a zalaiakat támadni, hogy aztán gyors ellentámadásokat vezessen. Márpedig abban jó ez a kisvárdai alakulat, hogy pontos passzokkal hozza ki a labdát a védőharmadából, hogy aztán legyen, aki gyorsan beindul. A 45. percben is ez történt, Spasic lépett ki középen, csaknem a teljes félpályán vezette a labdát, végül Senkó lábbal bravúrral hárított a végén. Ez nagy védés volt abban a helyzetben. A körülményekhez képest lendületes futballt láthattunk az első félidőben.

Merészet húzott a szünetben Boér Gábor, hiszen mind az öt cserelehetőségét kihasználta. Ebben már a kockázatvállalás is benne volt és a szándék egyértelmű volt, hogy nyomás alá helyezzék az ellenfelet. Három belső védős felállásra állt át a ZTE és támadott. Viszont - ahogy már írtuk - nagyon szervezett volt a Kisvárda és kellően rutinos is. Mindent elkövetett, hogy kizökkentse a ritmusból a hazaiakat, szóval nem siettetett semmit. Viszont hiába minden igyekezete a zalaiknak, masszív falba ütköztek a kisvárdai tizenhatoson belül, a beadások rendre kijöttek. Az idő haladtával egyre inkább érződött már a feszültség is a házigazdán, hiszen nem jött a gól és az esély sem, hogy legalább egy pontot szerezzen. Husztinak volt egy ígéretes kapáslövése, de a labda elsuhant a jobb sarok mellett, rögtön utána Senkó védett egy ellentámadásnál.

Az egerszegiek játékában tulajdonképpen csak az első tíz percben volt benne a gól, amikor pedig a Kisvárda már kettővel vezetett, már nehéz dolga lett, mivel az ellenfél rutinosan őrizte előnyét. És kellően jó csapat is ahhoz, hogy kiengedje a kezéből a győzelmet, amit megérdemelt.