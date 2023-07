A Csay Renáta Regionális Akadémia és a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia szervezésében a versenyre 246 fiatalt neveztek, és a zalaegerszegi volt a négyfordulós országos bajnokság egyik állomása is. Szombaton már nagy volt a nyüzsgés a gébárti strand területén, hiszen a részt vevő gyerekekre különböző feladatok vártak, így erőnléti, valamint ügyességi tesztek zajlottak. Várnai Tibor, az egyik rendező, a Zalaegerszegi Kajak-Kenu Sárkányhajó Egyesület elnöke még a hivatalos megnyitó előtt elmondta, hogy tavaly is voltak már házigazdái a versenynek, de ez a mostani még nagyobb létszámú indulót jelent. Klubjukban is zajlik a munka, egyre többen vannak, így számukra is fontosak ezek az események.

A szombati ünnepélyes megnyitón Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere köszönetet mondott a helyi klubnak és a szervezőknek, hogy kiváló munkát végeztek, és ennyi fiatal vendégeskedhet a zalai vármegyeszékhelyen egy ilyen csodálatos környezetben, amit a Gébárti-tó és környéke nyújt. Köszönetet mondott a két akadémiának is, hogy ennyi sportolót tudott megmozgatni erre a két napra. Ezt követően sárkányhajóverseny várt a résztvevőkre, de SUP-evezésre is lehetőség nyílt.

Vasárnap aztán következett a fiatalok számára az országos bajnokság futama, amiben 1500 m futás és 2000 m-es evezés szerepelt. Korosztályonként és szakáganként (kajak, illetve kenu) a gyermekszámokban az egyéni összetettben az 1–6. helyezett éremdíjazásban részesültek, a még fiatalabbaknál, az előkészítő teljesítményszámokban minden résztvevő oklevelet kapott, aki teljesítette a szinteket.