Június végén zárult a labdarúgó a megyei bajnokságra a nevezés, jelenleg a feldolgozás - ha szükséges, akkor hiánypótlás - időszaka zajlik és ennek letelte után hozza meg végső döntését a ZMI fellebbviteli bizottsága a végleges indulókról. Szekeres Szabolcsot, a ZVI új igazgatóját kérdeztük a nyár legfontosabb teendőiről, aki nemrég vette át a stafétát, a megyei szövetséget, illetve igazgatóságot 15 éven át irányító Józsi Györgytől.

– Jelenleg a nevezések feldolgozása tart – kezdte evvel válaszát Szekeres Szabolcs, aki a legfiatalabb vármegyei igazgató. – A jövő héten születik végső döntés, előzetesen elmondhatom, hogy összességében nem állunk rosszul. A jelenlegi állás szerint tizennégy csapatos lesz az első és a másodosztály mezőnye, illetve öt csoportban zajlanak majd a harmadik vonal küzdelmei.

– Milyenek az eddigi visszajelzések a csapatok részéről?

– Konkrétumokat majd a mezőny kialakulása után lehet mondani. Amit mi is hallunk, hogy sok csapatnál volt váltás az edzői poszton, ez elsősorban a megyei első osztályt érinti. A játékosmozgás is élénknek mondható, az ősztől úgy néz ki, hogy felfrissült keretű csapatok vágnak neki a pontvadászatnak. Összességében kiegyenlített bajnokságra számítunk, így izgalmasra is.

– Mi várható még a nyár folyamán Zala labdarúgásában a nevezéseken kívül?

– A bajnoki rajtig még lesz bőven munka. Mindenképpen meg kell várni, hogy a harmadik osztályban ki indul és ki lép fel, hogy el tudjuk készíteni a sorsolásokat. Ez reményeink szerint a jövő hét második felében megtörténik, így elegendő időt adunk a csapatoknak arra, ha esetleg módosítani szeretnének. Természetesen lesz időpontegyeztetés is, valamint július végén tervezzük, hogy megtartjuk ismét az egyesületek elnökeinek találkozóját. Februárban volt már ilyen összejövetel és azt szeretnénk, ha ezt minden fél évben megtarthatnánk. A különböző szabálymódosításokról így közvetlenül adhatunk tájékoztatást az egyesületek vezetőinek. Nem mellékesen a személyes találkozások is fontosak. A Zala Vármegyei Kupára minden csapatnak kötelező a nevezés, ami a 2024-2025. évi MOL Magyar Kupa fő táblájára selejtez. Az első fordulót augusztus 5-6-án rendezzük, akkor még csak a harmadosztályú együttesek részvételével, ahogy a következő hétvégi második fordulóban is. A most induló országos MOL Magyar Kupa küzdelmei szintén augusztus 5-6-án kezdődnek, itt hat csapatunk lesz érdekelt. A vármegyei bajnokság első osztályában augusztus 19-én, majd a másod- és a harmadosztályban rá egy hétre kezdődnek a bajnoki küzdelmek. Itt kell megjegyezni, hogy a vármegyei kettőbe újonnan felkerülő csapatok számára annyit könnyítést ad a jelenlegi szabályzat, hogy egy év halasztást kapnak a kötelezően szerepeltetendő U19-es csapat indításáról. Helyette viszont kötelezően egy másik utánpótlás együttest nevezniük, de ezt ők dönthetik el, hogy mely korosztályból.

– Nemrég kapta a megbízatását az igazgatói székbe. Milyen az eddigi fogadtatás?

- Szerencsére pozitív, úgy a magyar szövetség tisztségviselői, illetve az egyesületek részéről. Van feladat bőven, vagyis nem unatkozunk. Július elsejétől például minden játékos TAJ-számát is fel kell vinni a szövetség rendszerébe.

-Minden nyáron előfordul, hogy a sportorvosi engedélyeket nem minden csapat tudja időben megszerezni. Van előrelépés ebben, hogy gyorsabb legyen az ügyintézés?

- Összességében nemcsak Zalában, de országosan is kevés a sportorvos. Mi annyit tehetünk, hogy próbáljuk a csapatokat arra kérni, hogy időben foglaljanak időpontot, ne halasszák az orvosi engedélyek beszerzését az utolsó pillanatra. Az MLSZ évek óta dolgozik egy új sportorvosi eljárásrenden. Ha minden jól megy, egy éven belül felállhat egy új struktúra, ami az egyesületeknek és az orvosoknak is kedvezőbb lehet.