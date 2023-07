Horvátország legmodernebb stadionja várta a ZTE FC együttesét, hiszen annyira új az Opus Aréna, hogy szombaton avatták fel és a csütörtöki a második hivatalos mérkőzés az impozáns létesítményben. Hazai oldalon éppen ezért nagy volt a várakozás, ugyanis ebben a miliőben mindenki, akivel csak találkoztunk – persze eszéki részről – csakis győzelmet várt.

Fotó: Pezzetta Umberto



Ahogy persze a ZTE FC is ezzel a céllal érkezett, hiszen a meglepetésről nem mondhatott le Boér Gábor csapata sem. Az egerszegi kék-fehéreket szállító busz nagyjából két órával a kezdés előtt futott be a stadionhoz, a játékosok gyorsan az öltözőbe vonultak, hiszen készülni kellett a mérkőzésre. A ZTE FC csapata a találkozó után sem indul haza, az éjszakát Eszéken tölti és szombaton ott tervezi az átmozgató edzését is, hogy aztán hazautazzon. Vasárnap már a bajnoki nyitány vár a csapatra, 20 órától a Kisvárda ellen a ZTE Arénában.



Visszatérve a csütörtöki napra, nem számított ritkaságnak, hogy a Dráva-parton fekvő Opus Aréna felé Osijek-mezes emberekbe fussunk. Telt házat ígértek a hazaiak, és csaknem össze is jött a 13 ezer néző a kezdésre, ahogy gyakorlatilag megtelt a ZTE szurkolóinak fenntartott szektor is. Ami legalább hatszáz vendégdrukkert jelent. A kezdés előtt zúgott a „Hajrá, Zete!” az Opus Arénában, a ZTE FC pedig ebben az összeállításban kezdett: Senkó – Huszti, Mocsi, Safranov, Gergényi – Meshack, Sankovic, Szendrei, Szalay – Tajti, Sajbán.