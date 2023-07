A Fabó Éva Sportuszoda az Intercisa Kupa névre keresztelt versenyt fogadta be, melyen a Zalaco ZÚK versenyzői ezúttal rendhagyó módon nem, vagy nem csak saját versenyszámaikban álltak rajthoz. Többen olyan úszásnemekben is vízbe ugrottak, melyekben ritkán van alkalmuk kipróbálni magukat. Ez is motiválta az egerszegi úszókat, akiknek az eredményei biztatóak, sok-sok érmes helyezés született a különös feltételek mellett is.

Az ifjúságiak versenyében a furcsaságok között említhető például Nett Vivien és Nagy Napsugár 100 m mellen való indulása, vagy Scheffer Eszter 400 m vegyesúszása is, de ezek mellett Nett Vivien és Nagy Napsugár gyorson, Scheffer Eszter pedig hát- úszásban szállította a tőlük megszokott érmes helyezéseket. Aouich Meryem 1500 m gyorson lepte meg a mezőnyt egy aranyéremmel. A fiatalabbak közül Hamusics Cecília szintén 1500 m gyorson remek úszással ezüstérmet szerzett, 400 m vegyesen pedig Balogh Áron ugyancsak ezüstnek örülhetett. A 2012-es korcsoportban 400 m vegyesen Lewiczki Hana Giselle volt a leggyorsabb, míg Sándor Sarolta 1500 m gyorson hagyta maga mögött a teljes mezőnyt. A legfiatalabbak között a Besenczi testvérek tettek ki magukért: Hella 100 m mellen, és háton, valamint 200 m gyorson is aranyérmes lett, míg Liána 50 m gyorson és 50 m háton is a dobogó legfelső fokára állhatott fel.Horváth Tamás utánpótlás- edző biztatónak ítélte meg az eredményeket. Elmondása szerint a következő bajnokság a Delfin-korosztályé lesz, melyben regionális döntőkre kerül sor július 14-16-án, majd rá egy hétre pedig már a Cápa-korcsoport képviselői állhatnak rajthoz, akiknek már országos versenyt rendez a MÚSZ. Július utolsó hétvégéje a Gyermek- korosztályé lesz, az utolsó nyári korosztályos országos bajnokság pedig az ifjúságiaké lesz augusztus elején.



A Zalaco ZÚK versenyzőinek eredményei (versenyszámonként és korosztályonként):

1500 m női gyors: 3. Balogh Adél 19:49,66. 2008: 1. Aouich Meryem 19:22,57. 2011: 2. Hamusics Cecília 21:07,77. 2012 és fiatalabbak: 1. Sándor Sarolta 20:03,71.

50 m női gyors: 1. Nett Vivien 28,64, 3. Nagy Napsugár 29,44. 2015 és fiatalabbak: 1. Besenczi Liána 52,57.

200 m férfi gyors. 2011: 3. Balogh Áron 2:36,23. 200 m női gyors: 2. Nett Vivien 2:07,99, 3. Scheffer Eszter 2:13,59. 2011: 3. Hamusics Cecília 2:40,44. 2012: 3. Sándor Sarolta 2:30,54, 5. Lewicki Hana 2:38,05. 2014: 1. Besenczi Hella 2:41,75.

100 m női mell: 1. Nagy Napsugár 1:20,43, 4. Nett Vivien 1:26,20, 5. Balogh Adél 1:29,09. 2014: 1. Besenczi Hella 1:41,34.

50 m női hát: 1. Scheffer Eszter 32,51. 2015 és fiatalabbak: 1. Besenczi Liána 1:02,86.

100 m női hát: 1. Scheffer Eszter 1:08,47, 5. Németh Luca 1:14,01. 2012: 4. Sándor Sarolta 1:26,76. 2014: 1. Besenczi Hella 1:32,05.

50 m női pillangó: 2. Nett Vivien 31,15, 5. Nagy Napsugár 32,46, 6. Paksa Borbála 32,50. 2015 és fiatalabb: 5. Besenczi Liána 1:09,26.

400 m férfi vegyes: 2. Balogh Áron 6:06,32.

400 m női vegyes: 1. Scheffer Eszter 5:13,75. 2012: 1. Lewicki Hana 5:58,86.