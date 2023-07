A Nagykanizsa első komolyabb ellenfelével találkozott a nyári felkészülése során, míg az NB II-as Mosonmagyaróvárnak ez volt az első felkészülési mérkőzése, amióta elkezdte a munkát. Immár új edzővel, hiszen a szigetközieket Németh Zoltán irányítja, és több próbajátékos is ott volt a szerdai keretben. A dél-zalaiaknál szintén, így ha valakinek ismeretlen lenne egy-egy név, ez nem az ő hibája... Mindenesetre Gombos Zsolt együttesében ott volt a korábban ZTE FC II-ben és Lendván megfordult Fehér Barnabás, vagy a legutóbb Teskándon futballozó Hetesi Patrik, illetve Szinay Bendegúz. Továbbmenve az összeállításon, Szabó Patrik és Varga Dominik immár próbajátékuk után ismét kanizsai mezt húztak, s információink szerint jó eséllyel maradnak is a legutóbbi szezonban az NB III. Nyugati-csoportjában bronzérmesként zárt kanizsaiaknál.

A találkozó egyetlen találata a második félidő első negyed órájában született, amikor János Norbert volt eredményes.

– Az első félidő egy jó iramú találkozót hozott, nagyjából mindkét csapat a kezdő együttesét próbálta játszatni - mondta el a találkozó lefújását követően Gombos Zsolt, az FC Nagykanizsa vezetőedzője. - Többet birtokolta ugyan a labdát a Mosonmagyaróvár, de így is voltak veszélyes helyzeteink, ahogy az ellenfélnek is. A második félidő első tizenöt percében még pályán tartottam a kezdőket, akkor született a gól, utána pedig a cserék és a próbajátékosok is lehetőséget kaptak.

Az FC Nagykanizsa következő felkészülési mérkőzését szombaton játssza, amikor az NB III-ba feljutott Haladás VSE lesz a vendége.