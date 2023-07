Nyolc klub 64 karatékája táborozott a rendezvényen, köztük a KIME Shotokan Karate Egyesület Nagykanizsa (vezetője Shihan Feszt Norbert 7. dan és Sensei Fesztné Nagy Zita 4. dan), valamint a Seigi-Do Karate Egyesület Zalaegerszeg (vezetője Sensei Takács Krisztián 5. dan) tagjai is. A táborba Németországtól Budapesten át Romániáig érkeztek harcművészek.

A programban pedig szerepelt például egy nemzetközi verseny, melynek keretében bíróképzést is tartottak.

Feszt Norberttől megtudtuk: a rendezvény házigazdája az IKU Hungary nyílt harcművészeti szervezet volt, mely évi rendes közgyűlését is megtartotta az edzőtábor keretében. Az összetartáson pedig a szokott remek hangulat uralkodott, a résztvevőknek alkalmuk nyílt szakmai és baráti kapcsolatokat is építeni. A tábort az utolsó napon a hagyományoknak megfelelően övvizsga zárta, melyen ezúttal kilenc karatéka szerepelt sikeresen. Emellett a szervezők okleveleket és emléklapokat is átadtak a résztvevőknek.

A Shotokan karate övvizsga eredményei a következőképpen alakultak: Behán Frida 9 kyu fehér öv III csík, Horváth Bálint 6 kyu zöld öv, Tóth Bálint 6 kyu zöld öv, Kanta Zalán 6 kyu zöld öv, Vörös Máté 6 kyu kék öv, Babics Lajos 6 kyu kék öv, Szathmáry Gábor fekete öv 1. dan, Valguth Tamás fekete öv 2. dan és Septei Zoltán fekete öv 2. dan szintre léphetett.