A Budapesti Honvéd SE volt a házigazdája a serdülő korú tőrözők országos bajnokságának. A Zalaegerszegi Vívó Egyletet kilenc ifjú vívó képviselte a korosztály idei legfontosabb versenyén. A ZVE-t ezúttal is olyan versenyzők képviselték, akik serdülő és részben még újonc, illetve gyermek korú vívók még. Az egyéni versenyben a fiúk között a legjobb eredményt Világhy Szilárdnak sikerült elérnie, aki a 9. helyen végzett. További eredmények: 28. Szemes Áron, 30. Gróf Domonkos, 31. Csatlós Gellért, 43. Hodor Csanád. A leányok mezőnyében viszont két egerszegi érem is született! Simon Borbála a döntőig menetelt, melyben most a második, ezüstérmes helyet szerezte meg, de ezzel is toronymagasan nyerte a serdülő korosztály 2022-2023-as versenyszezonjának országos pontversenyét.

A még gyermekkorú Bagosi Borka a két évvel idősebbek mezőnyében az előkelő 3. helyet szerezte meg, ami nagyon biztató a jövőre nézve is. További helyezések: 15. Antal Katalin, 20. Tóth Abigél. Vasárnap a csapatversenyekre került sor mindkét nemben. Ennek nagy presztízsértéke van az egyesületek utánpótlás versenyében. A fiúk mezőnyében a ZVE - Csatlós Gellért, Hodor Csanád, Szemes Áron, Világhy Szilárd összeállításban - a 8. helyen végzett. A leányoknál viszont nagyot alkottak az egerszegiek, ugyanis az Antal Katalin, Bagosi Borka, Simon Borbála, Tóth Abigél négyes szenzációs vívással az első helyezést érte el, ezzel a ZVE megszerezte az első serdülő bajnoki címét. A mostani viadallal lezárult a tőrvívók versenyszezonja, a nyári felkészülés után az ősztől az újabb versenyévad következik. A ZVE tőrözőinek felkészítését Fekete Gábor vezetőedző, Simon Kristóf és Pataki Zoltán edzők végezték.