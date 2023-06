Középtávon 1100 fős mezőny gyűlt össze, melynek tagjai délelőtt a selejtezőket teljesítették – tudósított Fehér Ferenc, a Trió Egerszeg-ZTC elnöke. A tiszta erdőben, domborzatilag szabdalt területen a fülledt meleg is próbára tette a versenyzőket, a zalaegerszegi táfjutók közül pedig 28 került be a délutáni A-finálékba. Itt a pályák helyenként bozótos, technikásabb területeket érintettek, illetve a program második felében nagy esővel is megküzdöttek az indulók.

Molnár Csenge

A zalaiak közül szinte hibátlan futással, élete első egyéni bajnoki érmét szerezve aranyérmes lett Molnár Csenge (Trió Egerszeg ZTC), aki idén már a serdőlő válogatottban is bemutatkozhatott. Ugyanitt nagy hibával kezdte a pályát klubtársa, Dóra Csepke, aki később nagyszerű futással az előkelő 4. helyre küzdötte fel magát. Szintén kevéssel maradt le a dobogóról Kolcsár Panna (Trió Egerszeg ZTC), aki a junioroknál a 4. helyen érkezett célba. A nagy mezőnyű N45-ben Sárecz Éva (ZTC) sokadik szenior bajnoki aranyérmét szerezte, míg az F80-ban indult Horváth Béla (ZTC) az első bajnoki győzelmét ünnepelhette. A dobogó 3. helyére futott be Varga József (Göcsej KTFE).

További jobb zalai eredmények. F14E: 9. Véber Dominik (Trió Egerszeg ZTC). F16E: 7. Mézes Botond Csegő, 10. Hegedűs Márton (mindketten Göcsej KTFE). F50A: 6. Mitró Zoltán (ZTC). F75A: 9. Vajda László (ZTC). N14E: 8. Heim Sára (Göcsej). N18E: 8. Radó Gyöngyvér (ZTC). N21E: 13. Takács Orsolya (Göcsej). N40A: 8. Pap Viktória (ZTC). N50A: 6. Porgányiné Henrich Piroska (ZTC).

Sárecz Éva

Másnap a váltók hasonlóan technikás, ám laposabb terepen keresték az ellenőrző pontokat. A Göcsej KTFE 8, míg a TRIÓ Egerszeg ZTC 10 váltóval képviselte a zalai tájfutást. Közülük a legjobban a ZTC serdülő leány csapata (Porgányi Emma, Dóra Csepke, Molnár Csenge) szerepelt, akik szinte az utolsó méterekig harcba voltak a győzelemért, s végül ezüstérmet szereztek. A legfiatalabb fiúk között (F14) bravúros futásokkal a 3. helyen végzett a ZTC (Kolcsár Nimród, Kaj Huba, Véber Dominik) fiatal váltója. Jól teljesített a Göcsej serdülő fiú csapata (Mézes Botond Csegő, Czigány Mátyás, Hegedűs Márton) is, mely magabiztos futásokkal bonzérmet szerzett. A szeniorok közt a ZTC N125-ös együttese (Porgányiné Henrich Piroska, Pap Viktória, Sárecz Éva) ért dobogóra, annak is a legalsó fokára.

Horváth Béla

További zalai pontszerző csapatok. F16E: 7. Trió Egerszeg ZTC (Radó Sebestyén, Sárecz Bence, Bokány Bátor). F20E: 7. ZTC (Molnár Levente, Nagy Levente, Hörcsök Máté). F145A: 4. ZTC (Fehér Ferenc, Mitró Zoltán, Sárecz Lajos). F165A: 4. Göcsej KTFE (Germán-Salló Zoltán, Mézes Tibor Sólyom, Varga József). N18E: 5. ZTC (Francsics Tamara, Hörcsök Boglárka, Trellák Júlia). N20E: 6. ZTC (Antal Sára, Radó Gyöngyvér, Kolcsár Panna).