Kaszón került megrendezésre a juniorok országos diákolimpiai bajnoksága. A Zalaegerszegi Judo SE két versenyzővel volt jelen, mindketten a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumot is képviselték az eseményen. Ódor Noel az 55 kg-ban aranyérmet nyert, így már kétszeres országos diákolimpiai bajnoknak mondhatja magát, aki hatalmasat fejlődött az elmúlt év során. Mátéffy Gábor a 81 kg-osok között versenyzett, ahol a 7. helyig jutott. Felkészítők: ifj. Nagysolymosi Sándor, Varga Zoltán, Korpos Judith, Márton Tibor, Volner Andrea (sportcoach).

A Zala Judo SE versenyzője, Gulyás Medárd érmet szerzett, Bordács Anikó ötödik lett, középen edzőjük, Szekér László

A Zala Budo SE tagjai is ott voltak Kaszón. Gulyás Medárd a +100 kg-ban ezüstérmes lett, Bordács Anikó (Z. Mindszenty) az 55 kg-osok mezőnyében 5. lett. Edző: Szekér László. Ezt követte a mostani hét vége, amikor Sopronban, a Novomatic Arénában az ifjúsági korosztály képviselői léptek tatamira. A versenyen 48 egyesület 188 versenyzője vett részt, a Zalaegerszegi Judo SE öt versenyzővel képviseltette magát, akik iskoláik színeiben versenyeztek. Ódor Noel ebben a korosztályban is is indulhatott, aki az előző heti aranya után az 55 kg-ban ezúttal bronzérmet nyert, így az idei tanévben már két medált is szerzett két különböző korosztályban az országos diákolimpiai döntőkön. Ilya Bulgakov a szintén egerszegi Eötvös József Általános Iskola tanulója a 90 kg-ban 5. helyezést, Nyakas Bálint, a Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium tanulója a 46 kg-ban 7. helyezést szerzett.

Nagy Adrián Vajké a legjobb kanizsai eredmény

A Nagykanizsai TE 1866 csapatából Nagy Adrián Vajk (N. Thury SZKI) +90 kg-ban 4. helyezett lett. Edzők: Mester Józsefné és Mester Marcell.