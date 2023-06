Almásfüzitő–ZTE FC 0-2 (0-0)

Almásfüzitő, 50 néző. Jv.: Kaczur.

ZTE: Császár H. – Nagy, Szegedi (Melus), Nyári, Grubits, Szabó, Kopcsándi, Harsányi, Vitusz, Mezőfi (Tollár), Regőci (Pupos). Edző: Pergel Andrea.

Gólszerzők: Grubits, Harsányi.

A bajnokság záró mérkőzésén, a középmezőny végén tanyázó Almásfüzitő vendége volt a zalai csapat. A szezon hajrájára kicsit elfáradó ZTE nehezen lendült játékba, az első játékrészben jól tartotta magát a hazai csapat. A második játékrész elején megszerezték a vezetést az egerszegiek. A folytatásban is a vendégek irányítottak, majd a hajrában újabb gól szereztek és ezzel biztossá vált a győzelmük. A ZTE csapata küzdelmes találkozón érvényesítette a papaírformát.

Pergel Andrea: "Minden jó, ha a vége jó. Gratulálok a lányoknak az egész éves szerepléshez."

FC Nagykanizsa – Pápai ELC 2-4 (1-1)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Bognár R.

FC Nagykanizsa: Sebők (Andor) – Báder, Molnár II R., Szabó Zs., Balassa A. (Szokol D.), Nagy-Fáró, Németh P. (Molnár I. R.), Szollár, Pintér D. (Balassa D.), Farkas Cs. (László Zs.), Gergelics. Edző: Benedek József.

G.: Nagy-Fáró (28.), Szollár (84.), illetve Élő (38.), Buzdor (57.), Németh Zs. (62.), András (70.)

Az FC Nagykanizsa újonc évét futotta az NB II-ben, a szezonzáró első félidejének a derekán pedig megszerezte a vezetést is. A Pápa számára azonban még volt tétje a találkozónak, az eredmények megfelelő alakulása esetén még megelőzhette volna a tabellán a PVSK-t, s így hátrányban is nagy elánnal küzdött. Ennek eredménye még a szünet előtt egyenlítés, majd az 57. és a 70. perc között újabb három gól lett részükről és ezzel el is dőlt a találkozó. A nagykanizsaiak idénybeli utolsó gólját Szollár Bernadett jegyezte, aki így a góllövő-lista harmadik helyén zárt úgy, hogy tizenkilencszer tudott eredményes lenni húsz bajnoki mérkőzésen.