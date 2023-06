A sorozatot a 2022/23-as idényben első, másod, valamint szenior osztályban rendezték meg.

A legfelső osztályban ezúttal is címvédés történt, vagyis győzött a Metaxa, az FC Kau-Prizma és a Szemere Olajbányász előtt. A másodosztályban a Black Jack-Arzenál Sport szerezte meg a győzelmet, második a Calcio Jovis, harmadik pedig a Spanner FK 6 Arasz lett. A szenioroknál igazi presztízs-csaták után a képzeletbeli dobogó legfelső fokára a Muvill-Aqua Four léphetett fel, megelőzve a Tip Top senior és a Puncs-Znet Telekom legénységét.

A rendezvényen elhangzott: vannak elképzelések, hogy az őszi-tavaszi rendszerű sorozat mellett a kispályás focicsapatok számára újabb évszakot „vonjanak be” a versengésbe, hiszen a Kanizsa Arénában télen is rúgni lehet a bőrt.